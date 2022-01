Vučić: Ne vodimo politiku Srpske, ali je obaveza da pomažemo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Republika Srpska ima svoju politiku, a Srbija svoju, ali da je obaveza Srbije da pomaže srpskom narodu i Srpskoj.

"Imamo po tom pitanju zakone i prirodne obaveze, ne narušavajući integritet BiH i mi to i radimo", naglasio je Vučić gostujući na RTS.

Kazao je da se čudi odakle Republika Srpska i plaća različite prinadležnosti u BiH, pošto cijela BiH ima 11 ili 12 puta manje stranih direktnih investicije od Srbije.

"Naša obaveza je da im pomognemo. Mi smo ušli i u kulturu sećanja i sve radimo zajedno. To je naše pravo kao naroda pošto time nikoga ne ugrožavamo i ni o kome ništa loše ne mislimo", istakao je Vučić.

Naglasio je da Srbija to pokazuje i time što hoće da spoji auto-putem i Sjenicu i Dugu Poljanu, kao i odatle da spoji Sjenicu i Novi Pazar auto-putem sa BiH preko Kotromana ka Sarajevu.

"Ne vodimo mi politiku Republike Srpske. Da li razgovaram o svemu sa Dokiom? Da, razgovaramo i ne slažem se sa sankcijama uvedenim protiv Dodika. Ne samo zato što sam Srbin i predsednik Srbije. Svim predstavnicima međunarodne zajednice sam u lice rekao da je katastrofa što su to uradili", naveo je Vučić.

Takođe kaže da ima za njih pitanja na koje nema odgovora.

"Smetaju vam regularne policijske jedinice u Banjaluci, a ne smetaju vam ireregularne jedinice na drugim delovima teritorije sa drugim zastavama, koje nemaju veze sa regularnim zastavama. Kažu 'kriv je Dodik', a što ste uzeli Srpskoj šumarstvo i poljoprivredno zemljište, kada to po Dejtano svakako pripada Srpskoj, po kom kriterijumu?", zapitao je Vučić.

Dodao je da mu kažu da je upravu, ali da je potrebno šest mjeseci da se to vrati, iako su to oteli za samo jedan dan.

"Pitam ih da li je Dodik uveo armiju ili Republika Srpska pošto ste rekli da je to najveća pretnja. Pa nije, ali najavljuje. A vi ne najavljujete nego ste uveli sankcije protiv njega, a otimate entitetu koji je ustavno-pravna kategorija Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma ono što pripada po Dejtonu. I u lice mi kažu da je to tačno. Pitam ih zašto to radite", preneo je Vučić.

Dodaje da je oko mnogih stvari saglasan sa Dodikom, ali da ima i stvari oko kojih nisu saglasni, ali da nikada neće reći ništa što bi moglo da naškodi Srpskoj, kao i da zbog toga nikada ne odgovara ni opoziciji u Srpskoj.

"Nikome u Srpskoj neću da naškodim", poručio je Vučić.

Dodao je da je posao države Srbije da pomogne očuvanje stabilnosti u celom regionu.

Kako je rekao, ni Sarajevu ni Prištini nikada neće biti dovoljno dobro šta god da Srbija radi, ali da ima ljudi koji slušaju ono što govori, a ne samo političare i medije.

"Hrvati imaju vitalne interese za situaciju u BiH"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da sa zvaničnicima iz Zagreba razgovara o regionalnoj stabilnosti i u tom smislu povodom odnosa u BiH i ocijenio su Hrvati logično zainteresovani za opstanak svog naroda u Bosni i Hercegovini.

Vučić je na RTS kazao da su Hrvati uključeni u razgovore o situaciji u vezi BiH i dodao da imaju svoje vitalne interese za to.

Navodeći da su imali po popisu iz 1991. godine 725.000 ljudi u BiH, a 530.000 po popisu iz 2013. godine, Vučić je kazao da realno mnogo manje Hrvata od toga broja živi danas u BiH.

"Ali, naravno je da su vitalno zainteresovani za opstanak svog naroda u BiH. Potpuno su logično zainteresovani, nemam šta da im zamerim po tom pitanju", kazao je Vučić.