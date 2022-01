Vučić: Nikad neću dozvoliti zabranu nošenja hidžaba

PRIBOJ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u razgovoru sa Bošnjacima u Priboju da nikad neće dozvoliti da se u Srbiji zabrani nošenje hidžaba (vela ili marame koju nose žene islamske vjeroispovijesti).

Žiteljka Sjeverina Sakiba je predsjedniku rekla, nadovezujući se na to što je on prethodno kazao da, iako bi ga cijela Srbija slavila kada bi Bošnjacima rekao da moraju u Srbiji da skinu hidžab ili feredžu, da to neće uraditi, da je ponosna po tom pitanju na Srbiju i Beograd.

"Moja ćerka je završila islamski fakultet, ubrađena je i kaže da je ponosna na Srbiju jer četiri godine živi u Beogradu i nikada nije imala nijedan jedini problem. Njene drugarice i prijatelji su i Bošnjaci i pravoslavci i ja sam ponosna na Beograd i Srbiju", rekla je ona.

Takođe, istakla je da je uvjerena da Srbija na čelu sa Vučićem nikada neće dozvoliti da se dogodi bilo kakva zabrana nošenja hidžaba.

Predsjednik je rekao da je veoma srećan što to čuje i da je zbog toga ponosan.

"Ja vam to sa sigurnošću garantujem. To se neće desiti i to vam garantujem čime god hoćete, ne samo svojom rečju i svom državnom snagom", poručio je Vučić.

Sakiba je na to uzvratila da mu od srca želi zdravlje, kao i da će sve ostalo samo doći.

Prethodno se predsjedniku požalio efendija Omer Hodžića iz Sjeverina da su njegova supruga i kćerka imale neprijatnost u jednom ugostiteljskom objektu zbog toga što su ušle u hodžabu.