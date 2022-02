Vučić: Nimalo naivne ideje da se Kosovo hitno primi u NATO

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da ideja za hitan prijem Kosova u NATO nije potekla iz Prištine, nego od albanskih lobista, te ocijenio da je cilj da četiri zemlje EU priznaju KiM, kao i da se Srbija stavi pred svršen čin.

"Ne mogu u ovom trenutku da procenim koliko je realna opasnost, ali svakako nimalo naivna situacija za nas", rekao je Vučić.

Vučić je rekao novinarima u Kragujevcu da je za ideju i mogućnost da takozvano Kosovo postane član NATO-a čuo od srpskih obavještajnih službi prije sedam mjeseci.

"To nije ideja Kosova, nego nekih albanskih lobista, između ostalog i u SAD. Njima je to važno, jer žele time da nateraju četiri zemlje EU koje su članice NATO-a da priznaju nezavisnost Kosova. To je lagani izgovor za dio nekih zemalja da to prihvate i kažu - moramo jer nemamo drugi izlaz", rekao je Vučić.

Drugo, dodao je on, to je pokušaj stavljanja pred svršen čin Srbije, jer time neko želi da kaže - "samo ste vi ostali da priznate nezavisnost i nemate izbora".

On je rekao da ma koliko god država da prizna Kosovo i šta god neko radio, i bez obzira na pritiske i ucjene, Srbija će, za razliku od njih, da se pridržava međunarodnog prava, Povelje UN i poštovanja teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih zemalja i u skladu sa tim se ponašati.

