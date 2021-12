Vučić: Posao predsednika je da bude uz svoj narod

KOSTOLAC - Energetika je jedno od ključnih pitanja sadašnjosti i zato je predsjedniku posao da obiđe Kostolac i rudare, istakao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ja da iskopam danas ugalj, ako bih morao mogu, ali služilo bi samo u marketinške svrhe. Došao sam da ohrabrim i podržim ljude koji rade ovde", objasnio je Vučić odgovarajući na pitanje koja je svrha njegove posjete i da li je u svjetlu energetske krize bilo potrebno da se on uključi kako bi se kriza prevazišla.

Rekao je da ne može da bude stručan za fudbal, košarku, pozorište, bioskope i termoelektrane, ali je posao predsjednika da bude uz svoj narod, svoje rudare kada im je najteže, kada se vodi neprimjerena kampanja protiv njih.

"Jedno je kada tražite odgovornost, a drugo kada ih potcenjujete. Tu sam da pružim podršku da budem sa njima, i za vreme velikih praznika, da ukažem ljudima koliko važan posao obavljaju za zemlju", objasnio je on.

Ukazao je da na dnevnom nivou ima mnogo sastanaka što se energetike tiče, jer ona postaje jedno od ključnih pitanja.

"Zato je predsedniku Srbije mesto da bude ovde. Pitali ste ranije zašto nisam bio u nekom selu, a obišao više sela od svih predsednika od 1945.. Obišao sam sela, mesta, zaselaka. To je posao predsednika", rekao je on.

Vučić je ukazao da se u Kostolcu gradi blok B3, na mjestu gdje tri decenije nije bilo ozbiljnih investicija.

"Neki su bili 12 godina na vlasti a da nisu ništa uradili. Ponosan sam što to dižemo, moraćemo da radimo na novim kopovima. Da imamo dovoljno uglja za budućnost, da radimo više na obnovljivim izvorima energije. Međutim, problem je za EMS jer ne mogu da balansiraju dok nemamo novih reverzibilnih elektrana", objasnio je on.

Na pitanje da li imamo dovoljne količine kvalitetnog uglja Vučić je rekao da postoje različiti kvaliteti u kopovima.

Tako u Kolubari, kaže, imamo različiti ugalj, a bolji je u zapadnom dijelu.

"U Zapadnoj Tamnavi imamo visokoktanski ugalj. Do 15.januara verujem da ćemo moći da imamo kvalitetniji ugalj. To je ugalj nivoa od 6.000 do 6.600 kilodžula(KJ). U Kostolcu imamo ugalj od 9.000 KJ. Zato smo zahvalni što su omogućili da 3.000 tona ovog kvalitetnog uglja bude prosleđen Kolubari, jer kada ga dodate kolubarskom popravljate kalorijsku vrendost. Time smo napravili najbolju moguću kombinaciju"; rekao je Vučić.

Ukazao je da su rudari u Kostolcu juče oborili rekord, da su iskopali za 13 odsto više nego što se od njih očekuje.

Pozvao je rudare da pokušaju da svakog dana prekorače svoju normu.