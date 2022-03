Vučić: Srbija će zaustaviti izvoz brašna, ulja, kukuruza i pšenice

​BEOGRAD - Srbija će od četvrtka, 10. marta, zaustaviti izvoz brašna, ulja, kukuruza i pšenice, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o sitauciju sa pšenicom i kukuruzom, Vučić je za TV B92 rekao da čeka da li će te dvije žitarice Rusija zabraniti za izvoz.

"Jedino gde imamo prednost su pšenica i kukuruz", rekao je on.

Vučić je najavio je večeras da će država donijeti odluke koje bi osigurala snabdjevenost gorivom bez većeg skoka cijene.

Vučić je, u emisiji "Fokus", na pitanje da li može da se očekuje dogovor Rusije i Ukrajine, kazao da bi volio da dođe do njega, da se tome nada, ali da u to ne vjeruje.

"Ne mogu da istupam kao politički analitičar, jer svaku moju reč u različtim državama sveta tumačiće kao da je moj zaključak, a ne analiza onoga što se zbiva. Ono što očekujem nesumnjivo je nastavak ruske ofanzive, snažnije u narendim danima. Nažalost voleo bih da mogu da kažem da će uslediti smirivanje tenzija i situacije", objasnio je on.

Vučić je kazao da je važno sada da se analizira šta će biti sutra.

S tim u vezi kazao je da je u posljednjih 24 sata došlo do strašnih poremećaja koji će ostaviti velike posljedice i na Srbiju.

"Američki predsednik Džozef Bajden doneo je odluku da zabrani uvoz ruskog gasa, nafte i uglja. Amerika sa tim može da se izbori, posebno što su krenuli u razgovore sa Venecuelom, pa će i sa Iranom. Inače oni koriste svega 3 do 4 odsto ruske nafte. Ali i Velika Britanija je donela odluku o zabrani uvoza ruske nafte, nije za gas i ugalj, ali se oni time snabdevaju iz Norveške. Ono što očekujemo, a tiče se nas, je odluka EU", naglasio je on.

Vučić je ukazao da oko te zabrane postoje različiti stavovi u EU, i dodao da mu se čini da je njemački kancelar Olaf Šolc dobro ocijenio sa kakvim mukama će da se suoče u slučaju zabrane uvoza gasa i nafte iz Rusije.

Podsjetio je da 40 odsto potreba EU pokriva sa gasom iz Rusije, a naftom 30 procenata.

"Ne možete to lako da nadoknadite ma koliko dobijali tečnog gasa iz SAD ili ako bi Katar povećao izvoz. Već su Bugarski i mađarski premijeri rekli da ne mogu da pristanu na zabranu uvoza energenata iz Rusije. Ako odluka bude da zabrane uvoz svih energenata sa teritorije Rusije, onda smo i mi u problemu, jer nemamo kuda da ih dobijemo", ukazao je on.

Rekao je da je zbog toga reagovano sa NIS, koji traži uvoz iz trećih zemalja. S tim u vezi, dodao je, danas je pripremljena odluka vlade o izuzimanju carina na uvoz nafte iz trećih država, kako bi se osigurala puna snabdjevenost našeg tržišta.

Vučić je naveo da je danas cijena evro dizela na pumpama 179 dinara po litri, a sutra će u veleprodaji biti 193 dinara.

"To znači da svi koji prodaju dizel po ceni od 179 dinara gube novac. Gubi NIS ali on može to da izdrži, ali male pumpe ne mogu, jer je to bez marže čistih 14 dinara gubitka u ovom trenutku", objasnio je on i dodao da će trgovci naftom imati maržu 6 dinara.

Rekao je da će biti donijeta odluka, pošto država ima pravo takozvane indeksacije kada dođe do velikih poremećaja na svjetskom tržištu, o odricanju dijela akcize.

"Država plaća 20 odsto od ukupne akcize, država se toga odriče, da bi mogla da stabilizuje cene, da ne idemo u inflaciju, da ljudi mogu da se osećaju sigurno", ukazao je on.

Time bi, kaže cijena evrodizela bila 181 dinara, što bi bilo za samo dva dinara veća nego sada.

Takođe se donosi odluka, najavio je, da za poljoprivrednike država subvencioniše, da cijena na NIS-ovim pumpama za njih ostane 179 dinara, najmanje narednih mjesec i po, a za sve druge biće minimalno povećanje.

On je kazao da će samo za u ovom mjescu država za EPS i Srbijagas morati da izdvoji 150 miliona evra.