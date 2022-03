Vučić: Svega ima dovoljno

ADAŠEVCI - Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je danas da nafte i naftnih derivate u Srbiji ima dovoljno i da snabdjevenost nije problem, već skok cijena, zbog čega država i interveniše kako bi zaštitila građane.

Komentarišući navode pojedinih medija da pumpe imaju goriva za dva mjeseca, te da li je to dizanje panike, i treba li to da plaši ljude, Vučić je rekao da imaju velike količine nafte, da Rafinerija radi sve vrijeme, i da je stanje u Srbiji bolje nego u velikom broju zemalja EU, kao i da država ulaže oko 100 miliona evra da napuni sve do vrha.

"Imamo i više nego što je potrebno, samo je pitanje cena, zato smo i odlučili da se odreknemo 20 odsto akciza na gorivo, a to nas mesečno košta 35 miliona evra. Krvarimo za 35 miliona evra mesečno. Ne daj bože da to potraje 12 meseci, to nam je 400-500 miliona evra rashoda na koje nismo računali", rekao je Vučić.

Kako je rekao, danas je nafta 132 dolara, a kukali smo kada je bila 85, jer nam je bila previsoka.

"Ako nastavi da raste cena nafte, ako ode na 200 dolara… Mi je imamo, ali je pitanje koja će cena da bude. Da damo tri milijarde godišnje za naftu samo, da bismo je subvencionisali, odakle?", upitao se Vučić.

Podsjetio je da u Srbiji tokom zime nije bilo problema ni sa strujom, ni sa gasom, a da je struja u Srbiji ubjedljivo najjeftinija u Evropi, iako, kaže, nemamo najniže plate u Evropi.

Ukazao je i da je juče u Austriji cijena naftnih derivata poskupjela za 40 evrocenti samo u jednom danu, dok se vlast u Srbiji trudi da pomgone građanima u situaciju za koju ni na koji način nismo sami krivi.

"Da, molim se bogu da ovo prestane, jer ne znam šta ćemo ako nafta ode na 200 dolara, a nećemo da javni dug pređe 60 odsto BDP-a. Mnogo toga je povezano, neće ovo traje 15-20 dana, do izbora, već mesecima. Ekonomski svakako, nadam se da vojno neće potrajati toliko", rekao je Vučić.

Ponovio je da je Srbija dobro snabdjevena naftom.

"Svega imamo dovoljno, ljudi ne treba nigde da žure, da kupuju, ali je pitanje koliko je to teret za državu, pa i za građane u finansijskom smislu", rekao je Vučić.