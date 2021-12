Vučić: Uskoro sporazum o gasu sa Republikom Srpskom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skoro potpisivanje sporazuma sa Republikom Srpskom u vezi sa sprovođenjem gasa ka teritoriji Srpske.

"Koliko sutra očekujem da se potpiše novi sporazum u vezi sa gasom i sprovođenja gasa ka teritoriji Republike Srpske i ka Banjaluci", rekao je Vučić.

On je naveo da je za Srbiju veoma važno kako će riješiti dugoročni ugovor snabdijevanja gasom i šta će dalje raditi sa širenjem gasa i gasne mreže po regionu.

Kada je riječ o reakciji Srbije na dešavanja u BiH, Vučić kaže nije nikada odgovorio na bilo šta ili gotovo ni na šta što stiže iz Sarajeva.

"Bio sam taj koji je pokrenuo nešto veoma važno ljudima koji svakog dana lažu bošnjačku javnost u vezi sa tajnim optužnicama u Srbiji. Želim svakog Bošnjaka sa teritorije BiH da upoznam sa činjenicom da nema nijedne tajne optužnice", rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji za novinare u Beogradu.

Prema njegovim riječima, svi Bošnjaci mogu slobodno da dođu u Srbiju da posjete svoje rođake ili bilo koje mjesto.

"Ne postoje tajne optužnice i nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas Srbe. Druga stvar je što mi znamo protiv koga oni vode postupke", rekao je Vučić i dodao da sve što je mogla da učini na stabilizaciji i na očuvanju mira Srbija učinila.

Vučić: Uputićemo pismo EU

Komentarišući opstrukcije Prištine i pritiske na Beograd iz regiona, Vučić je rekao da "oni nikada nemaju ništa konkretno, a da je pakt Zagreba i Prištine, od medijskog, finansijskog i svakog drugog već potpuno vidljiv zato što postoje ljudi koji samo misle da je nepostojeća Srbija dobra Srbija".

Vučić je poručio da ne razumije zašto u Prištini vole da izazivaju tenzije, ali da će Srbija nastaviti da bude uz srpski narod, da čuva mir i poštuje Ustav Srbije.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li očekuje bilo kakvu konstruktivnost od Aljbina Kurtija,koji iako od međunarodne zajednice dobija sve više poruka da je dijalog jedino rješenje, rekao da Srbija treba više da se promjeni i od koga to zavisi, od EU ili nekog drugog, uočio da to ne zavisi od njega, i dodao da ne voli da komentariše takve stvari.

Vučić je kazao da će postaviti pitanje međunarodnoj zajednici, EU, SAD i svima koji podržavaju manje ili više nezavisnost Kosova, hoće li tako reagovati i ako Srbi prestanu da učestvuju na njihovim izborima, ili neće biti izbora na sjeveru KiM.

"Šta će da rade, hoće li tenkovima, odnosno, pošto ih nemaju, oklopnim vozilima da ih uteriju na biračka mesta. Ne razumem što vole da izazivaju tenzije. Naše je da budemo uz svoj narod, čuvamo mir i poštujemo naš Ustav", poručio je Vučić.

Vučić: Nema zaštićenih u istrazi u vezi grupe Belivuka

Vučić je izjavio danas da se nastavlja istraga o saradnicima i zaštitnicima u državnim institucija Veljka Belivuka i ističe da po tom pitanju nema zaštićenih.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara na godišnjoj konferenciji o tome da li je nakon podizanja dvije optužnice protiv nekada visokih funkcionera MUP-a zbog trgovine uticajem kraj istrage o saradnicima i zaštitnicima Belivuka u državnim institucijama.

"Mislim da nastavljaju da rade", kazao je Vučić i dodao da je jedan protiv koga je podignuta optužnica najviši funkcioner efektivnog MUP-a, dok za drugo lice ne zna ko je.

Istakao je da će za sve za koje postoje dokazi o izvršenju bilo kakvog krivičnog djela i Tužilaštvo i policija u skladu sa svojim nadležnostima preduzimati mjere.

"Po tom pitanju jednostavno nema zaštićenih", istakao je Vučić.

Podsjetio je da su vlast optuživali i da su kuću u Ritopeku, koja se vezuje za slučaj kriminalne grupe Veljka Belivuka, kupili za sebe.

"Ali, dobro. Tako to ide kada mislite da je politika svemoguća", kazao je Vučić.

Vučić: Koji ljekar traži novac trudnicama, uhapsićemo ga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve, prije svega roditelje, da prijave ukoliko im je za porođaj ili vođenje trudnoće, neko od ljekara tražio novac, odnosno mito, kako bi državni organi reagovali i uhapsili te ljekare.

Na pitanje šta će se, osim podsticajnih mjera, uraditi na rješenju problema roditelja - "akušerskog nasilja", koje znači da roditelji tokom trudnoće, ili za porođaj, moraju da plaćaju mito ljekarima, Vučić je rekao da se lično nije suočio sa tim, da je za rođenje svakog djeteta počastio babice i doktore pićem, ali da, ukoliko se to zaista dešava - takvi ljekari treba da budu uhapšeni.

"Ako se to traži, dajte da uhapsimo te ljude.. Samo nemojte to - čuo sam da se traži... Dajte primer, da odmah uhapsimo tog lekara, bilo koga ko je tražio stotine evra za rađenje dece. Takve stvari ne smeju da se dešavaju", rekao je Vučić.

Dodao je da mito krivično djelo i pitanje krivičnog zakona, te da se za takve stvari ide u zatvor.

"Prijavite to krivično delo i time ćete da pomognete svima ostalima", rekao je Vučić, ali i ponovio da, ako se izuzme rođenje njegovog najmlađeg sina, jer je on tada već bio visoki funkcioner, pa je logično da mu niko ništa nije tražio, to nije bio ni slučaj kada su mu se rađala starija djeca.

"Molim sve da ne pričaju, nego da prijave i videćete hitru reakciju nadležnih organa", rekao je Vučić.