Vučić: Viola fon Kramon nije reagovala na nove provokacije Albanije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Viola fon Kramon nije ni reagovala na nove provokacije i Aljbina Kurtija koji prijeti direktno ujedinjenjem sa Albanijom.

"Da sam ja tako nešto rekao svi svetski mediji bi plašili ceo svet veliko srpskom hegemonijom", istakao je Vučić.

Dodaje da će možda u nekom bezveznom izvještaju to i da napišu da je on to rekao.

"Viola fon Kramon iako je zadužena za Prištinu nije joj palo na pamet da kritikuje veliko albanske izjave Kurtija, to dovoljno govori koliko nemaju dobre namere prema Srbiji", izjavio je Vučić danas na ceremoniji obiljžavanja početka radova na dionici Novi Sad-Kelebija, u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta, prenosi Telegraf.