Vučić o Ukrajini: Od čega Srbija da se distancira

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da od početka napada na Ukrajinu nije imalo nijedan lični kontakt sa ruskim zvaničnicima, tako da nema od čega da se distancira, pošto je pozicija Srbije prema Ukrajini jasna.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara njemačke nacionalne agencije DPA upućeno ministarki spoljnih poslova Njemačke Analeni Berbok da li je dobila danas od Vučića signale da bi bio spreman da se distancira od Vladimira Putina, a što bi se pozitivno odrazilo na pregovore Srbije sa EU.

Vučić je rekao da ne govori o ličnostima i "kod nas nema ljubavi i mržnje, Srbija će biti i ostati na poziciji međunarodnog javnog prav".

"Što se tiče ličnih konakata, od početka napada na Ukrajini nisam imao nijedan kontakt sa ruskim zvaničincima. Tako da ne znam od čega bih se distancirao. To je kao kada bi pitao nekog drugog da se distancira od događaja u BiH, a da taj neko nema pojima o čemu se radi i ima bilo kakve veze. Da budem otvoren, ako je nekom lakše da okrivi Srbiju ni krivu ni dužnu, jer to ne ide lako sa nekim ko je veći, to mogu da rauzmem", rekao je Vučić.

Istakao je da to, ipak, nije pravda niti fer, jer Srbije nema nikakve veze sa sukobom u Ukrajini i ima vrlo jasan i određen stav prema Ukrajini.

Vučić je zapitao šta je to Srbija uradila pogrešno i kakve veze ima sa sukobom u Ukrajini.

"Ne govorimo o ličnostima i kod nas nema ljubavi i mržnje, već poštovanje međunarodnog javnog prava i normi. Baš kako ih je Ukrajina poštovala po pitanju Srbije i teritorijalnog integriteta Srbije. Tako da mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i nikada se nismo izjasnili protiv. I u Generalnoj skupštini UN podržali smo da su neprihvatljivi i napadi i ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i ne zato što volimo nekog ili ne već zato što su to norme međunarodnog javnog prava", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija dosljedna, a ne kao neki što su govorili 1999. godine jedno, a sada drugo.

"Srbija će biti i ostati na poziciji međunarodnog javnog prava, jer je to ono što ojačava položaj Srbije kao zemlje koja poštuje međunarodno pravo", dodao je on.

Na pitanje da li je na strani Putina ili sankcija, Vučić je rekao:

"O tome bih mogao da govorim, ko i koje sankcije i kada po potrebi uvodi ili ne uvodi, ali razgovarao sam o tome sa Berbok i hvala joj na tome što je htela da čuje stavove Srbije".

Istakao da je da Srbija ni na jedan način nije uradila ništa što bi povrijedilo Ukrajinu već je podržala ono što je EU podržala i u Generalnoj skupštini UN i Srbija se odgovorno ponaša u regionu, ne izaziva nikakve sukobe i ne prijeti nikome.

Ministarka spoljnih poslova Njemačke Analena Berbok je da je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno osuđen napadački akt ruskog predsjednika Vladimira Putina i da su tu rezoluciju podržale i Njemačka i Srbija.

"To su uradile naše dvije zemlje, to je uradio vaš predsjednik i naš kancelar na veoma jasan način. U našem razgovoru smo govorili o velikom broju drugih tema, ali kada se radi o kritičnim pitanjima dobro je da se to radi u povjerenju i u tom smislu neću govoriti o pojedinostima našeg razgvora", rekla je Berbok odgovarajući na pitanje njemačkog novara.