Vučić o glasanju Srbije u Savjetu za ljudska prava: Ponašamo se odgovorno

DESPOTOVAC - Predsjednik Srbije Aleksadnar Vučić poručio je sinoć da se Srbija u aktuelnoj ukrajinskoj krizi ponaša moralno i časno, u skladu sa normama međunarodnog prava, čuva dostojanstvo svog naroda, ali i budućnost zemlje.

Na pitanje da prokomentariše reakciju Moskve na to što je Srbija glasala za suspenziju Rusije u Savetu UN za ljudska prava, Vučić je rekao da se naslušao priča kako su on ili Orban počinili neku izdaju, a da svako ko je fer, ističe, sa lakoćom može da zaključi da se Srbija ponaša u skladu sa normama međunarodnog javnog prava, moralno časno, principijelno i odgovorno.

"Da li u politici uvek možete da donosite odluke kakve vam se sviđaju? To je nemoguće. I zato se ježim neodgovornih ljudi koji takve stvari govore građanima", rekao je Vučić novinarima posle vežbe "Vatreni štit 2022" na Pasuljanskim livadama.

"Ako hoćete da vam se dodvoravamo, nije problem, ali uništićemo zemlju za sedam dana", rekao je Vučić.

On je istakao da "želi da se bori za frabike, za ljude, investicije, ali i za prijateljstvo, principe, za to da možemo sebe da pogledamo u ogledalo kao nacija, i da imamo obraz, a imamo ga", kaže on, "više nego neki koji nam drže pridike svaki dan". "I sad me pitate što je Peskov bio korektan...Pa, kažite mi ime zemlje u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji? Ili ime zemlje čiji avioni već 45 dana lete ka Moskvi ili Peterburgu? To je mala zemlja i kompanija koja je bila uništena, malog ponosnog naroda. Mislite da oni to ne znaju", zapitao je Vučić.

To što ovde, kaže, ima "neodgovornih tipova" koji bi da unište zemlju za tri dana, praveći se da su veliki rodoljubi, a sve su, dodaje, samo ne to, druga je stvar, ali njegov posao kao predsjednika je da štiti zemlju.

"Spreman sam ja da gutam žabe, da bi narod mogao da ima svoj ponos, dostojanstvo i dignutu glavu. Mislite da mi je lepo, da uživam u tome? Samo tražim da ljudi razumeju situaciju u kojoj se nalazimo, a koja nije laka", rekao je Vučić.

On je upitao da li neko razmišlja da li imamo šansu da privučemo jednog velikog investitora automobilske industrije, za 10.000 zaposlenih, sa 3,5 mlrd izvoza godišnje, kojim bi, kaže, riješili probleme "kad smo već bili glupi sa litijumom".

"Hoću da razmatram kako da se grade fabrike, da zemlja živi, da pokažmo moral, a da ne okrećemo leđa prijateljima prilikom prve teže situacije, a ako mislite da treba da učestvujem u tome i da se radujem sankcijama Srbiji, ne mogu", rekao je Vučić.

On je zahvalio Peskovu na razumijevanju, kao i liderima EU, Šarlu Mišelu, Ursuli fon der Lajen, kao i šefu Delegacije EU u Srbiji što su posle velike borbe u Briselu omogućili da Srbija bude izuzeta iz sankcija korišćenja Janafa.

"Mnogo mi je sad lakše, ne moram da zovem prijatelja, šeika Bin Zajeda, da plaćamo duplo više, da plaćamo osiguranje... A ne znamo šta će biti dalje, da li će neko da zatvori Dunav, celo Crno more...Bezbroj je briga i problema", rekao je Vučić. Poručio je da će dati sve od sebe da se očuvaju mir i stabilnost.

"A, kada god mislite da kažete nešto o nekorektnom ponašanju prema nekom, uporedite ponašanje drugih prema njemu, i vidite pod kakvim je medijskim pritiskom Srbija, a razmislite kako izgleda kad nema medija i ko mora na sve da odgovori da bi sačuvao obraz, dostojanstvo, ponos naroda, a da sačuva život zemlje", rekao je Vučić.