Vučić odgovorio premijeru Australije: "Zašto ga maltretirate"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu buducnostsrbijeav i podržao Novaka Đokovića i odogovorio premijeru Australije na njegovu najnoviju odluku da poništi vizu teniseru.

"Ako ste hteli da zabranite Đokoviću da po 10. put osvoji trofej, zašto ga niste vratili odmah, zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu? Zašto ga maltretirate", upitao je Vučić.

Vučič je upitao zašto se tamošnje vlasti iživljavaju nad Đokovićevom porodicom i nad jednom nacijom.

U videu je rečeno da su napadi i pritisci na Đokovića dostigli razmjere da je nemoguće da se on ne oglasi.

"Nikada nisu mogli da nam oduzmu srce i dostojanstvo", poručio je Vučić po pitanju Đokovića.

Vučić je dodao da će Srbija biti uz Đokovića.

Gojković: Đoković je bio zaražen, ne možemo da ga kaznimo

Nakon sjednice Kriznog štaba, tokom obraćanja medijima, novinar CNN-a dotakao se teme Novaka Đokovića i dokumenta koji je obljavljen.

Dokument je pokazao da je Novak Đoković bio pozitivan na virus korona.

"Uz mogućnost da budem krivično gonjen od strane Novaka Đokovića, svako objavljivanje medicinske dokumentacije bez znanja građanina je krivično delo", istakao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Dodao je i da su analizirali dokument koji je objavljen.

"Mi smo analizirali taj dokument i on je apsolutno validan i za nas je ta priča apsolutno jasna. Đoković ima validan dokument da je bio pozivitan", rekao je on.

Na pitanje da li je tačno da je Đokoviću javljeno dan kasnije da je pozitivan, Gojković je rekao da je "njegovo je kada je on video i otvorio mejl".

"Taj dokument je prosleđen na adresu pacijenta u toku tog dana u kasnim večernjim satima. Šta je on uradio posle toga, ja to ne mogu da komentarišem. To je pitanje za njega i za rad ostalih državnih organa", zaključio je on.

Na pitanje o kazni, Gojković je rekao da "u ovom trenutku ne postiji kazna kojom bi on mogao biti kažnjen ako je napravio prekršaj" i dodao da je kazna bila moguća samo u vanrednom stanju.

Naglasio je i da mu je žao što Novak nije vakcinisan.

"Ja sam vakcinisan i svi u mom okruženju, poruka vlade je da se svi građani vakcinišu. Neko to prihvata, a neko ne. Mi živimo u slobodnom svetu. Iskreno, veoma mi je žao što se Novak nije vakcinisao, ali isto tako branim njegovu slobodnu volju iako se sa time apsolutno ne slažem", rekao je Gojković, prenosi B92.

Rekao je i da je širok pojam između slobode vakcinacije i zdravlja, kao i da u ovom trenutku niko nema odluku da se svi moraju vakcinisati.

"Kao lekar i neko ko zna kolika je blagodet vakcinacije sa time se ne slažem, ali očigledno ne uspevamo do svih da dopremimo. Zatrpani smo dezinformacijama", zaključio je Gojković u obraćanju medijima.