Vučić proglasio pobjedu: "Uspeo sam nešto što niko nije"

BEOGRAD - Kandidat za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Srbiji.

"Dame i gospodo, mi procenjujemo da je na današnje izbore izašlo oko 3.804.000 ljudi. Najveći u poslednje vreme. Gotovo svuda osim besmislenih i nepotrebnih tenzija suštinski je sve proteklo u najboljem redu i miru", rekao je Vučić na samom početku obraćanja.

Dodao je da nije zabranjeno nošenje spiskova van glasačkog mjesta, i čestitao je svim političkim takmacima.

"Ono što je važno za zemlju je da je uticaj ukrajinske krize bio ogroman na rezultate izbora, i vidi se da se Srbija dramatično pomerila u desno. I sam sam kriv što liste SNS-a imaju nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prilikom formiranja vlade, i nećemo je formirati sa onima koji su zloupotrebili poverenje našeg naroda", istakao je.

Naveo je i da će Srbija morati da se opredijeli kojim putem će u budućnost, i ističe da će se pijre nego što napusti čelo SNS razgovarati sa svim političkim faktorima.

"Za one kojima je sve lako u izbornoj kampanji, neka nastave da se bave lagodnom politikom, za njih neće biti mesta u vladi. To važi i za Vladu, i za gradsku skupštinu i gradsku vlast", rekao je on.

Kako je naveo, Ukrajina i kriza u njoj imale su veliki uticaj na rezultate izbora.

"Da krenem na parlamentarne izbore. Prema našim rezultatima, lista Zajedno možemo sve osvojila je 44% glasova, lista Dragana Đilasa opet više nego što su rekli, 13,6, Ivica Dačić 11,4, Miloš Jovanović 5,3, Moramo nešto više na 4,7, na 3,8 su Zavetnici i Dveri. Na 2,2 i 2,3 su Radikali i Suverenisti, na 2,6 Boris Tadić, Albanska dolina 0,3. SNS je na 124 ili 125 mandata, Vladu možemo da oformimo samostalno. Interesantno je da su nam gradski rezultati u Beogradu verovatno je manje lista, nešto bolji rezultati nego parlamentarni u samom gradu Beogradu", rekao je.

To znači da će SNS imati 124 ili 125 mandata, i da je većina za samostalni sastav vlade na ivici, ali i da samo sa SVM imaju dovoljno za većinu.

"Interesantno je da su nam gradski rezultati u Beogradu nešto bolji nego što su parlamentarni u samom gradu Beogradu. Dakle, na predsedničkim izborima Zdravko Ponoš je dobio 17,7 odsto, Miloš Jovanović 5,9, Milica Đurđević 4,5, Boško Obradović 4,4, gospođa Stojković 3,15, gospođa Stamenković 2 odsto, Miša Vacić 0,9 odsto. Ja sam dobio od 59,9 do 60.01 odsto" rekao je Vučić, na šta je pozdravljen gromkim aplauzom.

Na kraju se zahvalio svim građanima Srbije, rekavši da je veoma ponosan na uspjeh, kao i svojoj porodici i ljudima koji su pružali podršku.

"Ponosan sam na našu kampanju koja je bila najčistija u istoriji Srbije", rekao je Vučić.