Za šta se terete Horvat i saradnici: Muljali sa novcem za nacionalne manjine

ZAGREB – USKOK sumnjiči ministra Darka Horvata da je 2018. godine, u svojstvu ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, tražio od svoje pomoćnice Ane Mandac da za bespovratna sredstva iz programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za tu godinu pogoduje određenim osobama.

Kako neslužbeno saznaje Jutarnji, tereti se da je tražio da se sredstva dodijele osobama za koje je osobno bio zainteresovan, kao i onima za koje su to od njega tražili Tomislav Tolušić, a takođe od same Mandac, i državni sekretari Velimir Žunec i Katica Mišković te aktualni potpredsjednik vlade Boris Milošević. Radilo se o pruivrednim subjektima koji na to nisu imali pravo, što su, tvrdi USKOK, Horvat i Mandac znali jer su ih na to upozoravale i stručne službe, s čime su oni upoznali spomenute osobe koje su to od njih zahtijevale.

No sredstva su im u konačnici ipak odobrena, čime je državni budžet, prema optužbi, oštećen za više od 2.6 miliona kuna.