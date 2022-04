Bez struje 2.500 kupaca iz Šekovića

BIJELJINA - Električne energije danas neće imati oko 2.500 kupaca iz Šekovića zbog remonta trafostanice, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Remont će trajati od 8.00 do 17.00 časova.

Riječ je o prvom remontu u okviru radova najvećih elekroenergetskih objekata, a u Šekovićima će to biti trafo-stanica 35/10 kilovolti.

U nedjelju će radove izvoditi i "Elektroprenos BiH" na trafostanici 110/10 kilovolti "Vlasenica" zbog čega će doći do promjene uklopnog stanja, što će prouzrokovati dva kraća zastoja na području Milića i Han Pijeska.

Struje od 6.00 do 6.15 i od 15.00 do 15.45 časova neće imati potrošači sa područja opštine Milići, a od 9.00 do 9.30 i od 15.00 do 15.30 potrošači sa područja opštine Han Pijesak.