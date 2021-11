Bingo otvorio još jedan centar

U petak 26. novembra kompanija Bingo svečanim presijecanjem vrpce otvorila je novi tržni centar u Banovićima.

U ovoj opštini prisutni su duže od 20 godina, kada su i prvi put otvorili trgovinu izvan Tuzle. Osim Robne kuće, tada otvorili su i dva minimarketa.

"U proteklih sedam mjeseci gradili smo ovaj objekat u čijoj je izgradnji učestvovao veliki broj domaćih kompanija. Zatvorili smo robnu kuću u gradu, a svi uposlenici uz 40 novih kolega od danas rade u ovom tržnom centru, koji ukupno ima 80 uposlenih. U sklopu novog velikog centra imamo hipermarket, restoran sa 120 sjedećih mjesta, igraonicu, apoteku, CM cosmetic market, cvjećaru i drugi prateći sadržaji. Novi sistem izgradnje sa fasadnim prozorima koji pružaju prirodno dnevno osvjetljenje, ne samo da ovaj objekat podižu na još viši stepen energetske efikasnosti, nego čitav ambijent čine veoma ugodnim za kupovinu i boravak. U hipermarketu akcenat je na odjelima gastro, delikates, mesnica, pekara, svježe voće i povrće, a kada je u pitanju neprehrana, imamo odličnu ponudu tehnike, kućnih potrepština, tekstila i obuće, igračaka ali i alata i auto-kozmetike. Moderan interijer u restoranu i dodatni sadržaji u centru čine ovaj Bingo odličnim mjestom za porodičnu kupovinu i druženje", kazala je Tatjana Paunoski, rukovodilac Službe marketinga Binga.

Da je ova kompanija značajan investitor u opštini Banovići potvrdio je i opštinski načelnik Bego Gutić: "Kompanija Bingo konačno je i u Banovićima otvorila ovako veliki objekat, jer su ovdje prisutni više od dvadeset godina. Ovo je značajna investicija za našu Općinu, otvorena su nova radna mjesta, građani Banovića dobivaju bolju i raznovrsniju ponudu, ali i moderno mjesto za okupljanje i kupovinu. Bingo može biti dobar primjer i drugim investitorima da se treba i isplati ulagati u manje gradove i manje sredine. To su u ovoj kompaniji prepoznali i zato su iz dana u dan sve veći i bolji. Mi očekujemo nove investicije Binga u Banovićima, odnosno da se nastavi naša dobra suradnja i u narednom periodu, naravno, uz obostrano zadovoljstvo. Nadam da će Bingo proširiti svoju djelatnost u našoj općini, da to neće ostati samo na trgovini. Ova kompanija davno je izašla iz okvira svoje prvobitne djelatnosti i nije to više samo trgovina i ugostiteljstvo. Danas Bingo proizvodi, stvara novu vrijednost. Osobno mi je drago da je riječ o domaćem brendu, domaćoj kompaniji. Želim im puno uspjeha u radu i novih investicija."

Bingo je povodom otvorenja pripremio popuste, poklone i prigodan program, a svaki stotog kupca su nagradili besplatnom kupovinom. Završavaju ovu za njih uspješnu godinu sa 222 poslovnice i više od 9.000 uposlenih u grupaciji.