Bivši hercegovački borci: Spasite čast onih koji su branili Srpsku

TREBINJE - Predstavnici svih boračkih organizacija istočne Hercegovine ogorčeni su zbog hapšenja osam bivših pripadnika Vojske Republike Srpske s područja istočnohercegovačkih opština koja su sprovodili pripadnici SIPA, u namjeri da, kako kažu, "naprave spektakl, jer su se ovi bivši borci i ranije uredno odazivali pozivima suda".

Objašnjavajući da smo svi svjedoci noćnih hapšenja, upada u kuće, hapšenja teških invalida, maltretiranja i hajdučije koja se izaziva i kod roditelja i nejači uhapšenih boraca, predsjednik Regionalnog odbora boračkih organizacija istočne Hercegovine Slobodan Ilić je na pres-konferenciji istakao da su borci dovedeni do zida i da mole da se stane u zaštitu najčasnijih građana Republike Srpske.

"Hapšenja naših saboraca su intenzivirana u posljednjih mjesec dana, a svi mi smo došli u situaciju da se, ni nakon toliko godina, u ovoj našoj državi koju smo krvlju zalili ne osjećamo slobodnim, zbog čega apelujemo na sve relevantne istitucije, ustanove i nivoe vlasti da nas zaštite, da se spasi što se spasiti može, a to je prvenstveno čast onih koji su branili Republiku Srpsku", istakao je Ilić.

Siniša Šipovac, predsjednik Boračke organizacije GO Nevesinje, kazao je da su svih osam uhapšenih bili pripadnici slavne Nevesinjske brigade, koja je prva u Republici Srpskoj odlikovana Ordenom Nemanjića i izrazio sumnju da će ubuduće ovakvih hapšenja biti još, jer su Nevesinjci u dva navrata odbranili svoj grad, a to im napadači nikada nisu oprostili.

"Ovo je vjerovatno jedan od najvećih udara ne samo na Nevesinje i Nevesinjsku brigade, nego i na čitavu Hercegovinu, a vjerovatno da je ovo samo početak, jer smo mi, borci ovoga grada, ovako nešto i očekivali, s obzirom na to da smo u posljednje tri-četiri godine neprestano izloženi maltretiranjima od strane Suda i Tužilaštva, od strane SIPA, a iz Nevesinja je do sada privođeno više od 200 boraca, od tog broja je njih 20 ili 30 procenata privođeno dva ili više puta", precizirao je Šipovac, ističući da je krajnje vrijeme da se s tim prestane dok sa druge strane nema presuda stravičnim zločincima od Prebilovaca, preko Čelebića, Bradine, pa sve do Konjica.

Dejan Bodiroga, predsjednik trebinjske Boračke organizacije, precizirao je da je, prema zvaničnim podacima, Sud BiH do sada optužio 57,9% Srba za ratne zločine, 13% Hrvata i 28% Bošnjaka, što ne daje sliku nepristrasnosti.

Bosanskohercegovačko pravosuđe nepravednim smatra i Veselin Vujović, predsjednik Boračke organizacije Bileća, koji kaže da Srbi ovakav tretman sve više smatraju nametnutim kaznama nego pravosuđem, kako se naziva Sud BiH.

"Ovaj sud očigledno nije ni objektivan, pa samim tim ni legalan, a ako treba neko da nas hapsi - neka nas hapsi srpska policija, a sude nam srpski sudovi", kategoričan je bio Vujović.