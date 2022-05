Čak 60 odsto objekata u Sanskom Mostu čeka legalizaciju

SANSKI MOST - Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na području općine Sanski Most ponovo je produžen do kraja 2023. godine i svi vlasnici takvih objekata pozvani su da iskoriste ovu zakonsku mogućnost.

Prema riječima Edise Kumalić, načelnice Službe za prostorno planiranje i građenje, u poslijeratnom periodu bespravna gradnja dostigla je zabrinjavajuće razmjere, pa se procjenjuje da od ukupnog broja izgrađenih objekata, njih oko šezdeset posto nema neophodne zakonske dozvole.

"Kako je došlo do ovakve situacije posebna je tema i tome je kumovalo više faktora, od nepostojanja prostorno-planskih dokumenata, pa do izostanka pravovremene reakcije nadležnih institucija. Svim vlasnicima i investitorima bespravno izgrađenih objekata sada je na raspolaganju mogućnost da ih uvedu u zakonske okvire", istakla je Kumalićeva.

Prema njenim riječima, dosad je u više navrata dolazilo do produženja pomenutih rokova, te istakla kako postoji i određen broj objekata koji se neće moći legalizovati.

"To su objekti koji se nalaze u područjima gdje prostorno planskim dokumentima nije dozvoljena bilo kakva gradnja, kao što su područja u oblasti vodozaštite, putnih komunikacija, energetskih objekata i slično", kazala je Kumalićeva.

Prema njenim riječima, jedan od većih problema je gradnja na obalama Sane, gdje posljednjih godina vlada anarhično stanje.

"Imamo situaciju da većina investitora ugrožava vodozaštitni pojas, čija je širina 15 metara, a u mnogim slučajevima objekti se grade tik uz obale rijeke. Također, tu je i problem ograđivanja parcela, čime se onemogućava pristup ribolovcima i turistima, pa se uzurpira državno dobro. U svakom slučaju, ovo je pitanje za inspekcijske organe", istakla je ona.

Inače, problem bespravne gradnje prisutan je u svim lokalnim zajednicama na području Unsko-sanskog kantona, a prema nekim procjenama, danas ima više od 30.000 bespravno izgrađenih objekata.

Bespravnim građevinama smatraju se objekti koji su izgrađeni bez potrebnih zakonskih odobrenja i dozvola te mimo utvrđenih prostornih i regulacionih urbanističkih planova, kao i oni objekti gdje se odstupilo od propisanih uslova ili gdje je vršena nelegalna dogradnja ili nadogradnja.