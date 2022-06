Doboj na svojoj koži osjetio posljedice klimatskih promjena

DOBOJ - Posljedice klimatskih promjena na svojoj koži na najgori način je osjetio Doboj, koji osam godina nakon katastrofalnih poplava pokušava raznim projektima da se zaštiti.

To je, između ostalog, rečeno na panel-diskusiji na temu poplave, klimatske promjene i strategije za prevenciju u okviru sedmice klimatske akcije u BiH koju organizuju Evropska unija i UNDP u BiH.

"Raduje me da smo prva lokalna zajednica u BiH koja je u projektu SECAP. Taj projekat traje od 2020. do 2030, gdje je predviđeno ulaganje do 60 miliona KM, tako da je grad Doboj u ove prve dvije godine dobio nešto manje od četiri miliona, gdje smo u raznim segmentima od obuke, opremanja određenih specijalnih jedinica, mislim tu na civilnu zaštitu, Vatrogasnu jedinicu i sve ono što će svakako koristiti u slučaju elementarnih nepogoda", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Nenad Ostojić, načelnik Odjeljenja civilne zaštite u Gradskoj upravi Doboj, naveo je da je, osim regulacije potoka Liješanj, i na magistralnom putu M17 podignuta zaštitna barijera dužine 2.400 metara, čime se privremeno Doboj štiti od poplave te da se radi i na preventivi od bujičnih poplava.

"Mi radimo i jedan projekat u mjesnim zajednicama, gdje je uključeno 17 mjesnih zajednica, projekat koji se radi sa CRS-om. Upravo se radi na tom jačanju i prevenciji bujičnih poplava, odnosno čišćenju kanala. Nabavljena je određena oprema koja je veoma bitna i koja se u ovom periodu koristi", rekao je Ostojić.

Katastrofalne poplave u maju 2014. nanijele su u Doboju štetu veću od 172 miliona KM, a oporavak potopljenog grada dijelom je finansiran novcem EU.

"Evropska unija bila je najveći donator za program oporavka od poplava, koji smo odmah uspostavili kako bismo pomogli lokalnim zajednicama da se što brže oporave. EU je donirala 84 miliona evra kako bi podržala lokalne zajednice koje su bile pogođene poplavama. Cilj je bio da se prije svega poprave škole, kuće, poslovni objekti i da se podrži poslovna zajednica, ali nam je cilj bio i da se uspostavi nadzor nad rijekama u BiH, i nadzor nad klimatskim promjenama koje su vidljive", kazao je Đanluka Vanini, šef operacija "Sekcije III socijalni razvoj, civilno društvo i prekogranična saradnja" u Misiji EU u BiH.