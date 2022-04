Domaćinstva odbijaju priključenje na kanalizaciju

SANSKI MOST - Na području općine Sanski Most oko 40 posto domaćinstava još nije priključeno na izgrađenu kanalizacionu mrežu i pored toga što je to zakonska obaveza propisana odlukama Općinskog vijeća.

Prema riječima Mensura Islamovića, direktora preduzeća "Vodovod i kanalizacija", tim domaćinstvima će u narednom periodu biti ponuđeno da zaključe ugovore o korištenju kanalizacione mreže, a ukoliko to odbiju biće angažirana općinska inspekcija.

"Svim građanima je u idućih godinu dana omogućeno da se besplatno priključe, a jedini trošak im je da finansiraju fizičko spajanje na mrežu. Prema domaćinstvima koja to odbiju primjenjivaće se restriktivne mjere, a propisane su i novčane kazne u rasponu od 200 do 500 maraka", kazao je Islamović.

Prema njegovim riječima, u proteklim godinama kanalizaciona mreža je izgrađena u većem dijelu gradskog područja, ali veliki broj građana nije raspoložen da se njihova domaćinstva konektuju na nju.

"Ne znam zbog čega je to tako jer bi mnogi riješili postojeće probleme sa septičkim jamama ili s ispuštanjem otpadnih voda u Sanu ili njene pritoke. Također, nastavak izgradnje kanalizacionog sistema zavisi od sredstava koja budemo prikupili po osnovu korištenja naše infrastrukture, a tu je i problem poskupljenja komunalnih usluga. Ukoliko budemo ostvarili veću naplativost, moći ćemo cijenu usluga zadržati na sadašnjem nivou, a istovremeno ostvariti značajne efekte po zaštitu životne okoline", kazao je Islamović. Prema njegovim riječima, enormno poskupljenje električne struje, energenata i repromaterijala dovelo je ovo preduzeće u nezavidnu ekonomsku situaciju, ali još ne razmišljaju o poskupljenju komunalnih usluga koje pružaju.