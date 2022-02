Godišnjica protesta u Tuzli: Bolji dani nisu došli

TUZLA - Pred devastiranom zgradom "Soda So" u Tuzli je danas simbolično obilježena osma godišnjica februarskih protesta kada je hiljade ljudi tražilo promjene.

Danas, tek 20-ak učesnika tadašnje bune, koji su ponovili da promjene na bolje, nikada nisu došle.

Tačno prije osam godina desili su se demonstracije širom BiH, poznate kao februarski protesti, a sve je počelo u Tuzli. Te 2014.godine, nezadovoljni radnici propalih firmi u TK, tri dana su se okupljali pred zgradom "Soda So" i tražili smjenu tadašnje kantonalne vlade na čelu sa premijerom Seadom Čauševićem. Njima su se pridružile i druge skupine, a sve je rezultiralo ostavkom ali i paljevinom zgrade. Učesnik tih događaja bio je Enes Tanović, nekadašnji radnik "Polihema" koji je bio i uhapšen.

"Nakon osam godina, mi smo 30 godina unazad. To znači, da je gore nego prije 20 godina. Poskupljenja, niske plate, niske penzije, niko ne prati rast cijena. Rade šta hoće. Divljaju. Jedino je dobro to što Sindikat Solidarnosti ne traži radnicima posao već poslodavci sami traže radnike", priča Tanović.

Sa Tanovićem je učesnik protesta bio i Sakib Kopić, također iz iste firme, te su kasnije oformili pomenuti Sindikat Solidarnosti. Zašto su protesti na kraju i u Tuzli i u drugim gradovima doživjeli fijasko?

"Nejedinstvo i nesloga protestanata. Onda, pojava plenuma. Oni su ti koji su upropastili proteste i proteste sa otvorenog, prebacili u zatvoreni prostor. I to je bio kraj protesta", mišljenja je Kopić.

On naglašava da se danas protesti vode na društvenim mrežama, a ne na ulicama.

"Ako pratimo društvene mreže, revolucija je počela. Mi revoluciju moramo prvo imati u svojoj glavi. Da znamo šta hoćemo i kako to što hoćemo i na koji način, ostvariti. Ulica je jedino rješenje. Samo ulica može promjeniti situaciju u državi. Ništa i niko drugi", zaključuje Kopić. No, ostaje pitanje ko će voditi revoluciju kada imamo činjenicu da BiH ima sve manje stanovnika. Stariji su pasivni, a mladi svaki dan odlaze u sve većem broju.

"Mislim da je to sasvim prirodno. Ne samo da mislim da je to stvar izbora mladih, nego njima su ruke zavrnute. Nije isključivo da naši političari svjesno ili nesvjesno to rade u dosluhu sa svojim kolegama iz EU kojima evidentno treba radna snaga", stava je Elvis Kušljugić aktivista i jedan od učesnika protesta.

Da je u Tuzli nekada bio bunt građana, svjedoči još uništena zgrada koja čeka obnovu. Uskoro slijedi glavni projekat za obnovu, a finansijska konstrukcija još nije zaokružena. Za uništavanje zgrade i imovine, niko nije odgovarao.