Građani izašli na ulicu zbog pasa lutalica

SANSKI MOST - Pred zgradom Općine Sanski Most danas su održani mirni protesti građana zbog velikog broja pasa lutalica na gradskim ulicama, a povod svemu bio je nedavni napad čopora ovih životinja na 11-godišnjeg dječaka.

Organizator protesta bio je Mirza Seferović, dječakov otac, koji je istakao kako je cilj okupljanja da se konačno krene u rješavanje ovoga problema.

"Moj sin se oporavlja od posljedica ovog nemilog događaja, kojom prilikom su ga psi izujedali, a on pretrpio veliku psihičku traumu. Ne smijem ni zamisliti šta bi se dogodilo, da nije bilo prolaznika koji su ga uspjeli spasiti. Međutim, ovo se može desiti nekom drugom djetetu ili građaninu i mi smo primorani da ovako podignemo svoj glas i od odgovornih zatražimo konkretnu akciju", kazao je Seferović.

Ovom prilikom i drugi građani su iznosili vlastita iskustva i strah od povećanog broja pasa lutalica na ulicama, a mnogi su istakli kako ih nikada u prošlosti nije bilo u većem broju nego sada.

Načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, naveo je kako je riječ o dugogodišnjem komunalnom problemu čije rješavanje zavisi od većeg broja institucija i ustanova, zbog čega je potrebna bolja i efikasnija koordinacija u lancu odgovornosti. On je dodao kako će Općinsko vijeće Sanski Most 6. januara naredne godine, na svome redovnom zasjedanju, raspravljati o ovome problemu i načinima kako ga riješiti.

"Ovo je problem koji nije karakterističan samo za našu lokalnu zajednicu i on u nekim segmentima prevazilazi naše kapacitete. Sigurno je da ćemo pokušati da uradimo nešto po ovome pitanju“, kazao je Hasanbegović.

Inače, na ulicama Sanskog Mosta u ovim hladnim danima primjetan je veliki broj pasa lutalica, a građani se sve češće žale na njihovu agresivnost. Već dugi niz godina ne postoji adekvatno rješenje za ovaj komunalni problem, a sva dosadašnja su bila kratkotoročna i nedovoljno efikasna.

U Javnom komunalnom preduzeću "Sana" kažu kako pse s ulica svakodnevno uklanjaju, ali da nema odgovarajuće lokacije gdje bi se oni mogli smjestiti Inače, u ovome gradu postoje dva azila za napuštene životinje, ali su oba u privatnom vlasništvu. Tamo su nam rekli kako su njihovi kapaciteti u potpunosti popunjeni i da nisu u mogućnosti da primaju nove životinje, te ističu kako s lokalnim vlastima nemaju nikakav sporazum o zbrinjavanju napuštenih pasa. U prošlosti se problem s psima lutalicama u Sanskom Mostu rješavao angažiranjem članova lovačkog društva i njihovim odstrijelom, ali je takva praksa zabranjena prije više godina kada je Bosna i Hercegovina usvojila Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. U nadležnim općinskim službama priznaju kako bi jedino efikasno rješenje za ovaj problem bila izgradnja javnog skloništa za napuštene životinje, ali da se radi o iznimno skupom projektu koji prevazilazi kapacitete ove lokalne zajednice.