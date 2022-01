Humanost Milana Zurovca: Pečenice za 24 porodice

TREBINJE - Nevesinjac Milan Zurovac nastavio je tradiciju dijeljenja božićnih svinjskih pečenica za socijalno ugrožene kategorije u Hercegovini, a ove godine je svoje humano djelo realizovao u Trebinju.

Akciju darivanja koju je pokrenu prije nekoliko godina, Zurovac, koji je inače poznati uzgajivač svinja, realizuje širom Hercegovine i svake godine daruje socijalno ugrožene u drugom gradu, da bi ove godine to bilo Trebinje, gdje je podijelio 24 pečenice za 24 porodice.

"Darivao sam pečenice u Nevesinju, Bileći, Foči, Novom Goraždu i svake se godine trudim da obiđem neku drugu sredinu, jer me to čini sretnim i to me ispunjava u ovim blagim danima", rekao je Zurovac.