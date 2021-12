Kalesija izdvaja još milion za vijećničke paušale, građani ogorčeni

KALESIJA - Po peti put u Kalesiji su građani protestvovali zbog povećanja vijećničkih paušala te izrazili nezadovoljstvo kvalitetom života u ovoj opštini.

Protestom pred zgradom gdje se održavaju sjednice vijeća, građani pokušavaju mjesecima izvršiti pritisak na vijećnike da povuku odluku o povećanju.

Naime, vijećnici su ove godine odlučili usvojiti odluku kojom sebi povećavaju paušale za 100%, odnosno, sa 350 na 650 KM. Protiv te odluke bila su dva vijećnika, a na zadnjoj sjednici njima su se priključila još četiri vijećnika.

Međutim, odluka o povećanju nije povučena i vijećnici primaju mjesecima povećane iznose. Iz neformalne grupe građana koja organizuje miran protest, kažu da sve to utiče na kvalitet života u Kalesiji koja živi od dijaspore.

"Omladina odlazi, život se pomalo gasi u Kalesiji. Svaki mjesec ode makar jedna mlada osoba u mojoj mjesnoj zajednici. Ne vidi se svijetla tačka, budućnost ni omladinaca ni starijih ljudi. Da nije dijaspore, ovo bi sve davno otišlo. Ova garnitura vijeća ostat će poznata po tome da su nanijeli najveće zlo svom narodu u Kalesiji. Kako? Imaju primanja, svaki je član komisije, upravnog ili nadzornog odbora. U prosjeku svaki vijećnik dobije mjesečno 1.100 KM, a ne radi ništa. I svaki je zaposlen i radi mimo ovog vijećničkog posla", priča Sadik Osmanović, vođa neformalne grupe.

Predloženi budžet za narednu godinu iznosi 13 miliona KM, a milion će ići dodatno za vijećničke povećane paušale. Protiv ove odluke je od početka opštinski načelnik Sead Džafić ali, kako tvrdi, nemoćan je da bilo šta učini.

"Vjećnici imaju pravo donijeti takav zakon jer su oni organ koji donosi zakone na inicijativu da sebi povećaju paušal. Ja sam s njima razgovarao, ubijeđivao ih da to nije dobro, da nije dobro za građane, posebno u doba pandemije. Ali vijećnici su to izglasali i to je njihovo demokratsko pravo. Otvoreno sam protiv toga ali šta ću. Vijećnici mogu smijeniti i načelnika i izglasati nepovjerenje i to je van moje moći", smatra Džafić. On se osvrnuo i na prošlu godinu te rekao da je zadovoljan realiziranim projektima te da naredne godine kreću nove aktivnosti planirane budžetskim sredstvima.