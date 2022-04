Kancelarija za borbu protiv korupcije još na čekanju

TUZLA - Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu o sadržaju i načinu vođenja Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini u TK, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Ali kada će konačno otvoriti Ured i profunkcionisati ovaj registar, još nije poznato.

Uredba je preduslov za registar kojim se propisuje način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija. Uredba tretira i način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenje prijava nadležnim organima, itd. Postupanje po ovoj uredbi provodit će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kad profunkcioniše.

Irfan Halilagić, premijer TK, podsjetio je da je ranije održao sastanak sa šeficom Misije OSCE-a u BiH Ketlin Kavalec, te ambasadorom EU Johanom Zatlerom. Na oba sastanka su bile teme uspostavljanje ovog ureda.

"Sa njihove strane je to predstavljeno kao prioritet i tu smo našli zajedničku riječ da je to opredjeljenje ove vlade i mi to i pokazujemo", kaže Halilagić. On ističe da je želja da Ured zaživi što prije i da se stvore materijalno-tehnički uslovi za to. I tu je OSCE pomogao i to uredskom opremom, a slijede konkursi za prijem uposlenika.

"Imamo pristigle koverte i prijave, a nema ih ko otvoriti. Nastojat ćemo staviti fokus na ovo i sve naše kapacitete usmjeriti prema osposobljavanju Ureda kao 19. prioriteta ove vlade", pojašnjava Halilagić i dodaje da će se uspostaviti mehanizmi praćenja rada Ureda. Halilagić nije želio spekulisati terminom otvaranja Ureda jer, kako je rekao, puno je stvari koje treba riješiti.

Pravilnik o unutrašnoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije je dokument koji je trebalo da bude donesen prije dva mjeseca, tvrdi Senada Dizdarević, ministrica pravosuđa i uprave. Javni konkurs za direktora Ureda je raspisan, a slijedi i preuzimanje uposlenika iz organa uprave kao privremenog rješenja.

"Ako imamo Ured koji nema nijednog zaposlenika, kako očekivati da taj ured bilo šta radi. U Uredu imamo preuzetog jednog državnog službenika iz određenog ministarstva koji ima ovlaštenja da s uposlenicima ministarstva pravosuđa i uprave sačinjava dokumentaciju i radi druge poslove kojih je puno", pojasnila je Dizdarevićeva. Kada se ovaj registar napuni pristiglim prijavama, bit će javno objavljen na stranici Ureda koju će, također, finansirati OSCE. Kada se konačno formira ovaj ured i objavi registar, građani će imati priliku prijaviti saznanja da premijer, određeni ministar ili javni dužnosnik ima određenu imovinu koju nije prijavio.