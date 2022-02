Kineska čajanka u dobojskoj školi

DOBOJ - Duh Kine nakratko se uselio u kuhinju Ugostiteljske i Trgovinske škole, u kojoj su đaci pripremili čajanku s tradicionalnim keksićima.

Recept za keksiće sa bademima koji se uglavnom spremaju za početak lunarne godine, koja je nastupila 1. februara, otkrio je Srećko Blagojević, učenik trećeg razreda koji se školuje za kulinarskog tehničara.

"Malo soli, pšenično brašno, badem, šećer i jaje. Umuti se tijesto od toga i peče se... U tradicionalnoj kineskoj kulturi za razliku od naše ide manje šećera i čokolade", kaže Srećko te dodaje da je ukus keksića u kombinaciji sa čajem fenomenalan.

Šta se još zanimljivo može naći tokom praznika na kineskoj trpezi, ispričao je Filip Vu, mladi Kinez sa dobojskom adresom.

"Pravimo kinesku tradicionalnu hranu, kao što je sueđao, to su male piroge s mesom, pečemo ribu jer ona znači da ćemo imati više ljubavi, sreće i para nego prethodne godine. Jedemo bambus, to se zove đijeđije hao", kazao je Filip.

On je pojasnio da je njegov otac došao da živi u Doboj, gdje je upoznao njegovu majku.

"Imam sestru Andreu, imam rođaka. To je brat od mog tate, on je isto Kinez i on se isto oženio Srpkinjom. U Kinu odemo skoro svake dvije-tri godine, zadnji put smo bili 2019", priča Filip.

Osim u čaju i keksićima, učenici Ugostiteljske i Trgovinske te Ekonomske škole uživali su i u pravljenju lampiona, koji su dio kineske tradicije.

"Na lampionima se zapisuju želje koje želimo da nam se ostvare u ovoj godini, nakon toga se puštaju u nebo. Za praznik lampiona karakterističan je i tradicionalni ples. Praznik lampiona je jedan od najvažnijih kineskih praznika, koji ima tradiciju preko 2.000 godina i ovo je jedan od načina da i Doboju i cijeloj RS i BiH predstavimo našu kinesku kulturu", izjavila je Šen Li, direktorka Konfucijevog instituta u Banjaluci.