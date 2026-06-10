TREBINJE - Na lokalitetu Mili, na ulazu u Trebinje iz pravca Bileće, došlo je do curenja gasa iz cisterne, ali je u roku od pola sata Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje brzo intervenisala, otklonila sve eventualne posljedice i normalizovala saobraćaj.

"Mi smo se trudili da sve odradimo brzo i efilasno, jer je je ovo vrlo frekventan put, tako da smo profesionalnom reakcijom najprije obezbijedili mjesto događaja, a onda preduzeli sve neophodne mjere zaštite i spriječili nastanak većih posljedica po stanovništvo i imovinu, ali i po učesnike u saobraćaju", rekao je Dejan Kašiković, komandir trebinjskih vatrogasaca.

Sve je odrađeno za pola sata, u saradnji sa nadležnim službama, pa je najprije područje obezbijeđeno, a onda situacija stavljena pod kontrolu.

Kašiković napominje da Teritorijalna vatrogasno – spasilačka jedinica Trebinje nastavlja da prati situaciju i poziva građane da svaki požar ili drugu opasnost odmah prijave na broj 123.