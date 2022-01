Lukavac postaje grad, a nema pitku vodu

LUKAVAC - Krajem januara bi trebalo da počnu konkretne aktivnosti za izgradnju postrojenja za tretman pitke vode u Lukavcu, što bi bilo uvertira da ovaj grad konačno vrati pitku vodu u svoje česme. Naime, Lukavac oko 20 godina nema pitke vode.

Vlada FBiH u avgustu prošle godine je predložila da šest opština dobije status grada i čeka se potvrda Doma naroda. Riječ je o Stocu, Bosanskoj Krupi, Lukavcu, Konjicu, Orašju i Zavidovićima.

Kriteriji su najmanje 30.000 stanovnika, status sjedišta kantona i povijesna i kulturna važnost nekog mjesta. Lukavac je još 2018. godine ispunjavao uslove da dobije status grada.

Edin Delić, načelnik Lukavca, smatra da je ova opština bila diskriminisana dok su mnogo manja mjesta postajali gradovi.

"Hvala svima koji su doprinijeli da se ta nepravda ispravi. Mi smo se i ranije osjećali gradom. Drago nam je da pored gradova koji nas okružuju i mi dočekamo taj čin. Pokušat ćemo učiniti da nam to što više znači i ponašati se kao gradska sredina", kaže Delić.

Lukavac ima 35 mjesnih zajednica i oko 44.500 stanovnika. Ima i velika industrijska postrojenja poput GIKIL-a, Sosecam sode i Fabrike cementa, te se bori sa velikim problemom zagađenog zraka, vode i tla.

Ipak, moglo bi se reći da je još veći problem što voda u Lukavcu nije pitka ni kada je ovo bila opština, pa ni sada kada postaje grad.

Prioritet lokalne vlasti je upravo da se taj problem riješi dugoročno. Kako načelnik ističe, prva javna nabavka u ovoj godini bi trebalo da bude postrojenje za tretman pitke vode. Podsjećamo, Lukavac je prije dvije decenije ostao bez pitke vode odlukama za koje Delić tvrdi da su čudne.

"Lukavac je sve vrijeme prodavao svoju vodu Tuzli. Isporučivao iz jezera Modrac, slabofiltriranu. To su stvari protiv kojih sam se borio godinama i borim se i sada. Nažalost, vrlo je zahtjevan proces projektovanja, izrade i konstrukcije finansiranja fabrike vode. Obavili smo puno priprema da ne bismo pogriješili. Očekujemo da ta utrka krene ove godine", ističe Delić i dodaje da je određena i lokacija za fabriku te obnovljen vodovod Toplice, s kojeg se Lukavac prije napajao.

On bi mogao ove godine biti stavljen u funkciju, ukoliko se postigne dogovor o dodatnim količinama vode, ali i to uslovljava niz drugih faktora.

"Konačni cilj je da postrojenje koje napravimo može dati dovoljnu količinu vode i u najnepovoljnijim uslovima, a to bi bilo da nemamo nijednog drugog izvora osim jezera. U tom smjeru smo krenuli i utrka počinje krajem januara. Teško je prognozirati dinamiku. U nekim dobrim i povoljnim okolnostima to bi moglo da se razvije u nekoliko godina", priča načelnik. Po njegovom mišljenju, realizacija ovisi o načinima finansiranja, pomoći viših nivoa vlasti, cijeni vode, itd. Ipak, optimističan je prvi čovjek Lukavca da će uspjeti riješiti ovaj gorući problem i vratiti pitku vodu u česme u budućem gradu.

Stanovnici se godinama snalaze na razne načine te vodu kupuju ili sipaju na okolnim česmama i izvorištima. Na česmi Petrak u centru Lukavca, koja je i najpopularnija i najbliža Lukavčanima, svaki dan vodu sipa penzioner Velid Sejfić.

"Ovako nam je svaki dan. Dolazimo i sipamo ovdje vode. Jedina nam je utjeha ono što je načelnik rekao da će biti u narednih nekoliko godina. Ja se nadam da će on ispuniti to obećanje", priča on. Tekuća voda iz česme, dodaje Sejfić, ima neugodan miris i za kupanje, te i za to donosi vodu.

"Nije za kupanje, ali mora se. Mučimo se, šta ćemo. Dok ne dođe bolja voda", zaključuje ovaj penzioner.

Po kontroli kvaliteta vode na javnim česmama na području TK, koju radi Zavod za javno zdravstvo, voda u tri česme u Lukavcu je ispravna. Riječ je o javnoj česmi Majdan u naselju Modrac, česmi Barutni i pomenutoj česmi Petrak u Lukavcu.

Na svakoj od njih svaki dan se mogu vidjeti stanovnici Lukavca sa kanisterima i nadom da neće još dugo čekati pitku vodu u svojim domovima.