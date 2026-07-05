Mine zaustavile vatrogasce kod Mostara: "Ne želim ih stavljati u opasnost"

MOSTAR - Dio požarišta na Rujištu stavljen je pod kontrolu, ali donji dio terena biće će znatno teže ugasiti.

Potvrđeno je za Bljesak.info iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Hasan Đipa, zamjenik komandira PVP-a Mostar, rekao je kako je gornji dio lokaliteta stavljen pod kontrolu, dok se vatrogasci donjem dijelu požarišta ne mogu približiti zbog opasnosti na terenu.

Kako je kazao Đipa, vatrogasci ne mogu prići vatrenoj liniji jer su na tom području pronađene mine i druga eksplozivna sredstva.

"Pronašli smo veću količinu mina i eksplozivnih sredstava. Ne želim svoje ljude stavljati u opasnost", rekao je Đipa danas, 5. jula, za Bljesak.info.

Zbog toga je gašenje tog dijela požarišta otežano, a vatrogasci će nastaviti pratiti stanje na terenu.

Air Tractor pomogao iz vazduha

Đipa je istakao kako je Air Tractor bio od velike pomoći na Rujištu. Prema njegovim riječima, avion je dva puta prelijetao požarište i djelovao na terenu.

Nakon toga morao je nastaviti prema drugim aktivnim požarištima, među kojima su područja Čitluka, Širokog Brijega i Konjica.

Na području Konjica i dalje je aktivan požar u kanjonu rijeke Rakitnice, u blizini sela Blace, gdje gašenje takođe otežavaju nepristupačan i strm teren.

Požar na Rujištu izbio je u subotu, a gorjela je veća površina trave na prvoj krivini od Snježne kuće prema Mostaru. Tokom dana i noći vatrogascima su u gašenju pomagali i mještani.

Ranije je potvrđeno kako je požar i dalje aktivan, ali kuće nisu ugrožene.