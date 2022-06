Novitović: Voda se povukla sa zaplavljenih područja, najpotrebniji isušivači

ISTOČNO SARAJEVO - U Prijedoru i Novom Gradu voda se povukla sa zaplavljenih područja i sada su najpotrebniji isušivači, rekao je vršilac dužnosti direktora Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović.

Novitović je rekao Srni da su pripadnici Uprave civilne zaštite Republike Srpske na terenu i prate situaciju.

"Sva materijalno-tehnička sredstva koja lokalna zajednica trebuje od Republičke uprave, da bi ubrzali i što prije otklonili štetu, biće stavljena na raspolaganje", istakao je Novitović i dodao da rade na svim aktivnostima koje za cilj imaju da ublaže i otklone posljedice ovih poplava.

On smatra da je došlo do nesmotrene izjave komandira Vatrogasno-spasilačke jedinice u Prijedoru kojom je doveo do uznemiravanja javnosti, a i do stvaranja drugačije medijske slike, jer se ne radi o više od 200 zaplavljenih kuća, s obzirom da se voda već vratila u korito.

Prema njegovim riječima, pripadnici Civilne zaštite su od juče na terenu, a i u stalnom su kontaktu sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem.

"Iako je Višković na Jahorini, ali interesovanje koje je pokazao govori o tome da se o svakom dijelu Republike Srpske vodi briga u ovakvim situacijama", rekao je Novitović.

On ističe da i građani svojim djelovanjem mogu znatno doprinijeti da posljedice poplava budu što manje, a da zajednički i lokalna zajednica, građani, privredni subjekti i republičke institucije moraju pomoći u otklanjanju posljedica i štete nastale u ovakvim poplavama.

Što se tiče školskih objekata, Novitović podsjeća da je juče ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić dala nalog da je to bio zadnji školski dan za školarce u Novom Gradu.

Novitović kaže da će danas poplavljena područja u Prijedoru posjetiti zamjenik direktora Republičke uprave civilne zaštite Nenad Ćuk, pomoćnik direktora Uprave Dragan Kos, a od juče je na terenu načelnik Područnog odjeljenja civilne zaštite Mile Međed.