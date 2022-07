Od januara skuplja članarina za penzionere

DOBOJ - Umjesto tri KM, koliko su do sada izdvajali za članstvo u lokalnom udruženju, dobojske penzionere će od januara sljedeće godine to koštati četiri KM.

"Ja se nadam da će penzioneri razumjeti ovu odluku, da neće biti tu nekih problema. Ta jedna marka mislim da neće nikoga oštetiti, ali kada uzmemo korist koju ćemo imati od nje - mislim da ćemo svi biti zadovoljni na kraju", rekao je Rajko Gligorić, predsjednik Udruženja penzionera Doboj.

On je dodao da je to urađeno na osnovu odluke Skupštine Udruženja penzionera RS, koja predviđa da sada najniži iznos članarine u RS bude tri marke.

"Mi smo sada u kategoriji te najniže članarine pa smo odlučili da ona ide na četiri marke, da bismo i mi mogli sada više izdvajati našim članovima. Znači, povećali bismo pogrebni trošak sa 400 na 500 maraka i imali mogućnost da svake godine obuhvatimo najmanje hiljadu penzionera jednokratnim novčanim pomoćima. Zatim, bilo bi tu za organizaciju raznih izleta, zabava, sve ono što se finansira iz te članarine", rekao je Gligorić.

Najniža penzija koja se isplaćuje penzionisanim Dobojlijama iznosi oko 240 KM.

"Takvih penzionera mi imamo u Doboju oko 3.000. Oni koji primaju do 350-400 maraka imamo oko 5.000, što znači da od blizu 11.000 penzionera, koliko ih ima u Doboju, oko polovine prima tu penziju: do 400-450 KM. Kada uzmete sada ovu situaciju, ovu inflaciju, krizu, to su zaista penzije sa kojima čovjek treba dobro da se zapita kako da preživi mjesec dana", naveo je Gligorić.

Nije nam nimalo lako u ovo vrijeme krize, kaže Rade Petrović, a na naše pitanje da li se nečeg odrekao od kada su krenula poskupljenja odgovara:

"Ne, samo sam umanjio, znači ako sam kupovao kilogram mesa, sada uzimam tri četvrtine kilograma, a tako i voće ili povrće. Gorivo uvijek uzimam za 30 maraka. Koliko god da bude gorivo - ja ga uzimam toliko i toliko vozim", priča Petrović, koji je penzioner 26 godina.

Nagli rast troškova života, smatra Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera RS, nameće potrebu da se razmišlja o novom povećanju primanja najstarijoj populaciji.

"Mi zasad nemamo ideju o procentu, ali sve zavisi od analize koju ćemo napraviti zajedno sa Fondom PIO i našom Vladom RS i kako pokazuju parametri koje mi pratimo, naravno biće tako i urađeno", izjavio je Trifunović.