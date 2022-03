Plava uniforma magnet za školarce

DOBOJ - Među skoro 2.000 dobojskih školaraca svih uzrasta, koji su na taktičko-tehničkom zboru MUP-a RS pogledali naoružanje, opremu i vozila, dvije srednjoškolke su dobile želju da jednog dana obuku uniformu.

"Zanima me to od djetinjstva, lijepo je kad vidim ženu da radi taj posao. Od bliže porodice niko nije radio u policiji, ali imam rodicu koja je nedavno završila fakultet i radi u policiji", rekla je Senada Kavazović, učenica drugog razreda Saobraćajne i elektro škole.

"Ja se još malo dvoumim, ali baš me to zanima. Na štandovima mi je sve bilo zanimljivo, kada smo gledali opremu za otiske prstiju, kako se uzimaju, ili kad se desi neko ubistvo kako sve označavaju. Oružje mi je totalno zanimljivo. Sve sam pogledala i sve mi je jako zanimljivo", priča Nejra Babić, učenica prvog razreda Medicinske škole.

Oružje je privuklo pažnju i šesnaestogodišnjem Danilu Pijetloviću, koji bi, kaže, rado jednog dana obukao uniformu Jedinice žandarmerije.

"Najviše su mi zanimljive ove puške. Igram puno igrice s puškama i zanimljive su", kaže on.

Na pitanje da li zna da nije isto kada je riječ o pušci u igrici i uživo, on dodaje:

"Pa baš zato mi je i zanimljivo da ih gledam uživo. Ne razumijem se baš najbolje u to", iskren je Pijetlović.

Svojih početaka u policiji prisjetio se Siniša Kostrešević, direktor Policije RS, koji je sa Slobodanom Radinkovićem, načelnikom Policijske uprave Doboj, i gradonačelnikom Borisom Jerinićem obišao taktičko-tehnički zbor.

"Možda će izgledati smiješno, ali ja sam došao u policiju sa 15 godina, i to u srednju policijsku školu da bih bio detektiv. Gledajući filmove tako to počinje. Ne radimo mi ovo ništa napamet, ima to sve svoj smisao", kazao je Kostrešević.

"Naravno, pored izlaganja opreme osnovni cilj je da približimo naš rad što više građanima. Isto tako, jedna od ciljnih grupa su nam budući studenti, odnosno đaci, koji završavaju srednju školu kako bi se opredijelili za policijski posao", kaže Slobodan Radinković, načelnik PU Doboj.

Osim dva vozila despot, u koje su željeli da uđu brojni mališani, veliku pažnju su privukli i službeni psi, koji su i pored velike buke i ljetnih temperatura bili strpljivi i slušali komande.

"Malo mu je stresno, ali kad treba da bude poslušan - sluša. Evo, vidite, pored mene sjedi i sluša komande. Uglavnom, što se tiče obuke, kad se uradi kvalitetno, spreman je za zadatak", pojasnio je Ljubiša Lazić, pripadnik Jedinice žandarmerije PU Doboj i vodič psa tragača Maksa.