Počela sterilizacija pasa, pogodnosti za vlasnike

SANSKI MOST - Akcija cijepljenja, sterilizacije i registrovanja vlasničkih pasa na području Sanskog Mosta provodiće se u periodu od 1. marta do 31. maja ove godine, a dio troškova kada se radi o ovim aktivnostima subvencioniraće općina Sanski Most.

Glavni nosilac pomenute akcije biće Veterinarska stanica, a direktor ove ustanove Senad Bešić ističe kako će vlasnici pasa koji se odazovu biti u potpunosti oslobođeni plaćanja troškova čipovanja i izrade pasoša za svoje ljubimce.

"Zakonska obaveza svih vlasnika pasa jeste da su životinje pod stalnim veterinarskim nadzorom, da su cijepljene, registrovane i označene. Nakon što se okonča akcija, inspekcija će obići teren i prema svim građanima koji nisu izvršili zakonsku obavezu preduzeti zakonom predviđene mjere", istakao je Bešić.

On je pozvao vlasnike da se odazovu i iskoriste finansijske pogodnosti koje im se nude.

Inače, pomenuta akcija je dio programa koji će lokalne vlasti provoditi tokom ove godine kada se radi o rješavanju problema s psima lutalicama. Nedavno je formirana i radna grupa koja će se baviti ovim problemom, a prvi korak je da se na početku djeluje prema vlasničkim psima, nakon čega će uslijediti aktivnosti uklanjanja napuštenih pasa s ulica i njihovog zbrinjavanja.

U cilju realizacije svih ovih aktivnosti općina Sanski Most je u ovoj godini odobrila 200.000 maraka iz lokalnog budžeta.

Problem s psima u Sanskom Mostu eskalirao je potkraj prošle godine kada su psi napali i izujedali desetogodišnjeg dječaka. Kasnije je sličnu sudbinu doživjela jedna starija žena, a zabilježeni su i drugi slučajevi napada na ljude. Broj pasa na ulicama ovoga grada enormno se povećao posljednjih mjeseci, a u Sanskom Mostu ne postoji sklonište za napuštene životinje gdje bi se oni eventualno mogli smjestiti.