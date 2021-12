Podrška Vlade USK: Za bolnicu u Bihaću 1,9 miliona

BIHAĆ - Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je 1,9 miliona maraka za servisiranje dijela dugovanja Kantonalne bolnice u Bihaću kako ne bi došlo do blokade računa te najvažnije zdravstvene ustanove u ovome kantonu.

"Potrebno je izmiriti dio dugovanja prema dobavljačima koji prijete tužbama i obaveza je da se taj dio dugovanja izmiri do kraja ove godine. Doznačili smo ova sredstva Zavodu za zdravstveno osiguranje USK i oni će ih transferirati na račun bolnice", kazao je Muriz Halkić, ministar zdravstva u Vladi USK.

Ova zdravstvena ustanova se već nekoliko mjeseci nalazi u velikim problemima nakon što joj je u nekoliko navrata bio blokiran žiro račun zbog tužbe dobavljača medicinske opreme koji zahtijeva naplatu zaostalih dugovanja.

Svake godine bolnica posluje s velikim gubicima, a najveći problem im je veliki broj neosiguranih lica na području Unsko-sanskog kantona.

Evidencije pokazuju da na području ovog kantona od ukupnog broja stanovnika ima oko trideset posto neosiguranih lica, od čega je veliki broj njih u stanju zdravstvene i socijalne potrebe.

"Iako se u zakonskim rješenjima navodi da se prava neosiguranih osoba finansiraju iz budžeta kantona ili općina, to niko ne čini. Znači, troškovi liječenja takvih osoba padaju isključivo na bolnicu, a kasnije ih je nemoguće naplatiti", kažu u ovoj ustanovi.

Višegodišnje akumuliranje troškova u proteklim godinama rezultiralo je nemogućnošću da se izmiruju dugovi prema dobavljačima, kao i tekući troškovi poslovanja. Sve to dovodi do blokada računa i prinudnih naplata, a takve situacije rješavaju se pozajmicama ili kreditima pa su se godinama akumulirala dugovanja ove ustanove, koja sada iznose preko 12,5 miliona maraka. Dodatni problem predstavlja to što bolnica i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli te zdravstvene ustanove stradali u velikom požaru koji se dogodio prije sedam godina.