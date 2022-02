Poribljavanje Bilećkog i Goričkog jezera kod Trebinja

TREBINJE - Poribljavanje voda sliva Trebišnjice, koje je započelo početkom februara, nastavljeno je akcijom poribljavanja Bilećkog jezera i Goričkog jezera kod Trebinja, a u ove dvije vještačke akumulacije ubačeno je oko 180.000 komada pastrmke.

Samo u Bilećko jezero je ubačeno 170.000 komada mlađi kalifornijske pastrmke iz ribogojilišta "Mirotinj", a poribljavanje su izvršili zaposleni u "Hidroelektranama na Trebišnjici" u saradnji sa "Ribarom" d.o.o. Trebinje i Sportsko-ribolovnim društvom iz Bileće.

Nikola Tubić, rukovodilac HE Trebinje I, u čijem sastavu posluje i ribogojilište, kaže da HET kao društveno odgovorna kompanija svakodnevno daje svoj doprinos zaštiti čistoće voda kojima gazduju i očuvanju autohtonih vrsta ribe.

Ovom akcijom obogaćena su ribolovna područja Bileće i Trebinja, a do kraja 2022. godine u HET-u je planirano još nekoliko akcija poribljavanja.

Na Goričkom jezeru je poribljavanje u toku, a za početak je ubačeno oko 300 komada mladih pastrmki.

"Svake godine naše ribogojilište proizvede 700.000 do 800.000 komada mlađi pastrmke, kojima se kroz 15 do 20 akcija poribljavanja obogate vode hercegovačkog kraja. U akciji poribljavanja Goričkog jezera ubačeno je zasad oko 300 komada mekousne pastrmke veličine 30 do 35 centimetara", ističe Tubić.

On napominje da prilikom proizvodnje mlađi i poribljavanja zaposleni na ribogojilištu "Mirotinj" naročito vode računa o što većoj zastupljenosti autohtonih vrsta kao što su potočna i mekousna pastrmka.

Istovremeno sa akcijama poribljavanja se odvijaju i aktivnosti na uređenju obala rijeke Trebišnjice, naročito u dijelu njenog toka kroz sami grad Trebinje, gdje pripadnici Službe civilne zaštite HET-a uređuju zelene površine i orezuju drveće duž šetališta u priobalju, dok operativni tim Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", osim poslova koje izvode na uređenju zelenih površina pored rijeke, čiste i orezuju rastinje u seoskim naseljima u ovom gradu.