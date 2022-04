Predsjednik Skupštine grada Doboj organizovao zajednički iftar na otvorenom u Kotorskom

DOBOJ - Protekle dvije godine bez velikih zajedničkih iftara su bile duge i teške, jer je ramazan za nas poseban, ti dani se ne mogu uporediti s običnim, a uvijek je ljepše zajedno iftariti.

To su poručili mještani Kotorskog, koji su se okupili na zajedničkom iftaru na otvorenom, kojem je u utorak veče prisustvovalo oko 300 mještana.

"Ove godine, hvala Bogu, imamo te zajedničke iftare u donjoj džamiji svakog petka i još dodatno što ljudi organizuju. Poželjeli smo iftare. Prethodne dvije godine ih nismo imali i hvala Bogu, eto, sad je odmah ramazan ljepši", kaže Tesnima Bosnić.

"Nekako svi vole kada se narod malo okupi, živne, sve ovo živne, bude lijepo, a pogotovo iftari. To je poseban onaj osjećaj za ramazan, ne može se opisati. Sve je drugačije za ramazan nego ovim običnim danima", rekla je Alma Njemčević.

Da li je teško postiti i kako provode sveti mjesec otkrile su nam dvije mještanke Kotorskog.

"Sreća, pa nam je svaki dan kiša, pa nam je nekako olakšalo. Da je bilo vruće... Ne možeš sada zapustiti obaveze, a Bog te duži i da postiš, kad si punoljetan moraš postiti. Volim da počnem iftar samo juhom, to je najbolje, meni to najbolje paše, da ti razgali dušu", iskrena je Sadeta Bečić.

"Prelijepilo, prelijepo, ovo je jedan od ljepših ramazana. Jedni drugih smo se uželjeli u toku ove dvije godine pa smo onda svi usmjereniji jedni na druge, tako da nam je stvarno ovaj ramazan poseban", kazala je Lamija Vatreš Mehmedić.

Zajednički iftar organizovao je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada Doboj. Prvog lokalnog parlamentarca smo pitali šta voli da jede tokom iftara.

"Najdraži su mi somun i topa. Pošto je moja nana Sarajka ona je to donijela i davno prije 35 godina, kada sam imao prvi iftar, topa je bila nešto čime sam iftario. To je nešto što je meni ostalo upečatljivo i podsjeća me na moju nanu. Zvala se Ćemila, ali su je zvali Sarajka", prisjetio se Hurtić, kojem su se za sofrom pridružili Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, i Obren Petrović, poslanik u Predstavničkom domu BiH.

"Raduje me da upravo u Doboju možemo pokazati svima u BiH kako je moguće da svi zajedno proslavljamo praznike koji znače svakom narodu. Svakako da je iftar nešto što je za muslimane sveto. Isto kao što su rimokatolici i pravoslavni imali Uskrs i Vaskrs, evo dočekujemo i Bajram, i to je nešto što je u Doboju postalo sasvim normalno, to je svugdje u svijetu normalno", izjavio je Jerinić.

Ramazansku atmosferu u Kotorskom upotpunili su hafiz Aziz Alili i Armin Muzaferija, koji se prisjetio kako je mjesec ramazan provodio u djetinjstvu.

"Ramazani su duboko utkani u moje srce. Kada sam bio manji za mene je to bio mjesec odmora, roditelji su nas puštali da duže spavamo, da odmaramo. Međutim, kako čovjek sazrijeva i sa godinama i duhovno, shvatimo da je mjesec ramazan mjesec aktivnosti, bitnih životnih odluka, i meni je posebno drago što mogu da radost iftara i ramazana podijelim s mnogo ljudi, sa stotinama, hiljadama ljudi širom svijeta", kazao je Muzaferija.