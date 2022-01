Skupština grada Trebinja: Salve uvreda iz odborničkih klupa

TREBINJE - Iako se očekivalno da Skupština grada Trebinja bude u svetosavskom duhu, ona se, nažalost, pretvorila u uvredljivu pričaonicu, u kojoj su se odbornici svađali na najprimitivniji način, nazivajući jedni druge moralnim posrnućima, ljudskim gnjidama i sličnim neprimjerenim izrazima.

Uzdržanost odbornika stranke Za pravdu i red još prilikom izglasavanja dnevnog reda kulminirala je njihovim napuštanjem odborničkih klupa nakon svađe njihovog odbornika Nebojše Milišića sa odbornikom NDP-a Bojanom Šapurićem.

Iako su psovke i neprimjereni komentari pljuštali na sve strane, predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak tvrdi da neprimjerene riječi nisu pomenute tokom sjednice, a da je jedan neprimjereni termin koji je pripisan Bojanu Šapuriću izrečen u momentu kada je mikrofon bio isključen, pa ga ni on ni Predsjedništvo nisu mogli čuti.

"Maloprije sam se informisao da je on izgovoren u momentu kada je već bila oglašena skupštinska pauza, kada su odbornici ustali sa svojih mjesta, kada su počeli da se komešaju, da prelaze s jednog mjesta na drugo i da izlaze iz sale. Ja zaista nisam čuo uopšte da je bilo šta govoreno, tim prije što je veliki broj odbornika govorio uglas", istakao je Banjak.

Odbornik Milišić, međutim, tvrdi da je Šapurić njega nazvao ljudskom gnjidom, iako se to zaista nije čulo na mikrofonu, pa da je tek onda na isti način on okvalifikovao njega, ali je to jasno snimljeno.

"Ja sam sjednicu i napustio zbog toga što me odbornik Šapurić nazavao ljudskom gnjidom radi jednog postavljeno odborničkog pitanja je li obavijestio predsjednika Skupštine da je privođen i saslušavan zbog krađe na izborima. Pošto je Banjak odbio da sankcioniše takvo ponašanje, ja i kolege s Liste za pravdu i red smo odlučili da napustimo sjednicu", kazao je Milišić.

Negirajući da je privođen i saslušavan u policiji, Šapurić tvrdi da je u pitanju krivična prijava za koju je dobio poziv za izjavu u svojstvu svjedoka, u vremenu koje njemu odgovara.

"U pitanju je agonija koja traje već dvije godine i u kojoj je neizdrživo slušati ovdje u Skupštini jednu te istu neosnovanu priču o navodnoj krađi glasova NDP-a, na šta jedva čekam da se stavi tačka", rekao je Šapurić, negirajući bilo kakve svoje neprimjerene riječi na sjednici, priznavši da je u vrijeme pauze, nakon izlaska iz skupštinske sale, zaista rekao da je Milišić moralno posrnuće.

Kaže da će, nakon niza iznesenih gnusnih laži i neistina koje sluša već skoro dvije godine od jednih istih odbornika, morati tražiti zaštitu, jer se mora naći način da se tome stane ukraj.

I sam gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je ostao iznenađen što je i ova sjednica, koja je trebalo da bude u duhu svetosavlja, jer je sazvana najviše zbog odluke o dodjeli svetosavskih nagrada prosvjetnim radnicima, trajala poprilično dugo, s obzirom na svega četiri tačke dnevnog reda.

"Očigledno je da se ne preza ni od čega da se privuče pažnja, a svi smo čuli kakve riječi su ljudi spremni da javno izgovore, što se nažalost dešavalo i u prethodnom periodu. Zbog toga je moja sugestija bila i predsjedniku Skupštine da se sljedeći put, bez obzira na to ko bio u pitanju, udalji sa sjednice nakon vrijeđanja", kazao je Ćurić.

Kaže da je to jedini način da se rječnik prilagodi civilizovanom i da se sjednice koje traju po dva dana i na kojim se najviše priča na uvredljiv način i poprilično nevezano za temu, skrate na optimalno vrijeme ljudskog dogovora, a sve je više sugestija da se izmijeni i poslovnik.

Ko su dobitnici Svetosavske nagrade

Pet trebinjskih zaslužnih radnika iz oblasti obrazovanja i vaspitanja dobitnici su Svetosavske nagrade za 2021. godinu, odlučila je jednoglasno i bez rasprave Skupština grada Trebinja na desetoj redovnoj sjednici.

Priznanje koje nosi ime prvog srpskog prosvetitelja dodijeljeno je posthumno Dušanu Kovačeviću, profesoru, direktoru i sekretaru Gimnazije "Jovan Dučić", i Danici Rikalo, vaspitačici u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Naša radost".

Svetosavska nagrada, odlukom Skupštine, biće uručena i Milosavi Ilić, bivšoj nastavnici, pomoćnici direktora i direktorici Osnovne škole "Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški", Dragoslavu Grujičiću, bivšem profesoru mašinske grupe predmeta i direktoru Tehničke škole, i Dragoslavu Đordanu, bivšem nastavniku i direktoru Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj".

Svetosavsku nagradu grad Trebinje dodjeljuje za doprinos kvalitetnom obrazovanju, vaspitanju i unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja u gradu Trebinju.