Stopirana geološka istraživanja na Ozrenu, mještani presrećni

PETROVO - Geološka istraživanja kompanije "Lykos Balkan Metals" d.o.o. iz Bijeljine su odlukom resornog ministra okončana, a predstavnici opštine Petrovo, kao i ekoloških udruženja sa prostora planine Ozren, zadovoljni su ovom odlukom.

Naime, milionski projekat u rudarskom sektoru, koji vodi kompanija "Lykos Balkan Metals" d.o.o. iz Bijeljine, jedina kompanija iz RS koja se nalazi na Australijskoj berzi, radi geološka istraživanja, i to na prostoru pet opština: Petrovo, Mrkonjić Grad, Jezero, Šipovo te dijelom u opštini Čajniče.

Krajem novembra prošle godine mještani Petrova su se tome snažno i jasno usprotivili i zahtijevali više informacija o potencijalnim iskopavanjima ruda na području više sela, u strahu da bi ova istraživanja, a i moguća buduća iskopavanja, bila štetna po čistu okolinu. Oni su se obraćali i nadležnom Ministarstvu energetike i rudarstva RS, a u martu ove godine održali su i miran protest.

Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS, rekao je 31. maja da će rješenje o geološkom istraživanju na području opštine Petrovo biti stavljeno van snage, te da će time istraživanje biti okončano.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Ozren Petković, načelnik opštine Petrovo, drago mu je da je nadležno ministarstvo odlučilo da posluša glas većine s područja planine Ozren, kao i glas lokalne zajednice.

"S obzirom na to da se ide sa donošenjem novog zakona o geološkim istraživanjima uputio sam sugestiju da se novim zakonom pita i lokalna zajednica prije davanja rješenja za istraživanja", kazao je Petković.

Slobodan Popović, predsjednik Ekološkog udruženja "Ozrenski studenac", naveo je da smatraju da je odluka da se zaustave istraživanja dobra.

"Sastali smo se i sa ministrom Đokićem i on nam je tada obećao da će se istraživanja obustaviti", rekao je Popović, dodajući da su mještani malo skeptični te da se nadaju da ova odluka nadležnog ministra neće biti povučena nakon izbora.

"Zadovoljni smo onim što smo postigli do sada, ali mi ne stajemo. Mi idemo dalje. Imamo projekte koje ćemo raditi malo ozbiljnije", kazao je Popović za "Nezavisne".

U neformalnoj grupi građana "Čuvari Ozrena" iz Doboja su takođe istakli da na ovome ne misle stati, već da imaju jasno definisane ciljeve.

"Nakon postignutog imamo za cilj promociju Ozrena, bisera Evrope, te aktivan rad na pokretanju inicijative da se Ozren proglasi zaštićenom zonom", objavljeno je na njihovoj Facebook stranici, gdje su dodali da od ovih ciljeva ne misle odustati, te da ništa manje i ništa više ne traže.

"Ozren ima sve predispozicije da postane zaštićeno područje - od toga da je ovo područje poznato po tome što se svake godine organizuje aktivnost 'Branje trave ive na Ozrenu', koja je pod zaštitom UNESCO-a, te da je s jedne kote, Velike Ostravice, kada to dozvoljavaju vremenske prilike, uz pomoć durbina moguće vidjeti Karpate", naveli su u ovoj grupi za "Nezavisne", dodajući da je područje ove planine dragocjeno jer ima izvore alkalne vode, čija je pH vrijednost 11,7.

"Stavljanje Ozrena na listu zaštićenih područja povlači investicije, razvijanje samoodrživog turizma koji povlači razvoj područja", naveli su u ovoj grupi, ističući da svi imaju pravo na zdravu životnu sredinu koja je zagarantovana Ustavom i evropskim konvencijama.

S druge strane, Miloš Bošnjaković, osnivač "Lykos Metals Limiteda" i direktor "Lykos Balkan Metalsa", kazao je da je upitno kako neko u ovako teškoj ekonomskoj situaciji daje sebi za pravo da se odriče ozbiljne investicije, inostranog, potvrđenog investitora.

"Na ostalim našim područjima se ispitivanja vrše nesmetano jer i nema razloga da se ne nastave s obzirom na to da to što mi radimo nema uticaja na ekologiju. To su jednostavna geološka istraživanja sa površine ili vađenje prirodnog uzorka iz prirodnog staništa", naveo je Bošnjaković za "Nezavisne novine", dodajući da uzrok dešavanja u Petrovu nisu geološka istraživanja, već je mišljenja da je nešto drugo posrijedi.