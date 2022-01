Vremenska prognoza za naredne dane, od četvrtka naoblačenje

Sutra se u BiH, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima mogući su slab snijeg i susnježica u Bosni i sjeveru Hercegovine. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stupnjeva.

Za srijedu je prognozirano pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab, u Bosni južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -7 i -2, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Za četvrtak, prema prognozi, doći će do naoblačenja sa sjevera koje bi od poslijepodnevnih sati u nizinama moglo usloviti kišu, a u višim područjima snijeg. U noći na petak i u nizinama bi kiša mogla da pređe u slab snijeg. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar će promijeniti smjer na sjever. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 5, najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni.