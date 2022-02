Detalji otmice u Sarajevu: Mladići iz Turske od otmičara pobjegli bosi

ZENICA - Pripadnici Policijske stanice Nemila uhapsili su S.DŽ. (37) iz Zenice, dok za jednom osobom tragaju zbog sumnje da su učestvovali u otmici turskih državljana koji su oteti u Sarajevu, a koji su nakon nekoliko dana pronađeni u Kovaniću, kod Zenice.

Prema prvim informacijama, u pitanju su turisti iz Turske nad kojima su, po dolasku u Sarajevo, dvije muške osobe izvršile razbojništvo, nakon čega su ih uz prijetnju oružjem nasilno prevezli u jednu kuću, gdje su i bili protivpravno zadržani sve dok se u četvrtak nisu uspjeli osloboditi i zatražiti pomoć.

Kako se navodi u saopštenju MUPa ZDK, u četvrtak u 16.10 Policijskoj stanici Nemila je Z.S. iz Kovanića prijavila da su joj pred kuću došle tri nepoznate muške osobe, vidno preplašene i s povredama te da su tražile pomoć.

"Odmah nakon zaprimljene prijave na navedenu lokaciju je upućena policijska patrola koja je na licu mjesta zatekla: A.B. (28), K.S. (21), M.E. (24) i O.H. (29), državljane Turske", navodi se u saopštenju.

Angažovani su policijske patrole i timovi Uprave policije MUPa ZDK radi vršenja detaljne pretrage navedenog lokaliteta, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji iz nadležnosti policije. Takođe je izvršen uviđaj od strane uviđajne ekipe Sektora kriminalističke policije.

"Kroz obavljene razgovore navedena lica su izjavila da su u BiH stigla vozilom iz Crne Gore, sa namjerom turističkog obilaska glavnog grada BiH. Po dolasku u Sarajevo, kako je prijavljeno, nad navedenim licima je od strane dvije muške osobe izvršeno razbojništvo, nakon čega su, uz prijetnju vatrenim oružjem i upotrebu sile, vozilom prevezeni na nepoznatu lokaciju. Tu su u jednoj kući bili protivpravno zadržani sve do četvrtka, kada su se oko 16 sati uspjeli osloboditi i zatražiti pomoć od Z.S.", navodi se u saopštenju. Dodaju da su, zbog sumnje da se može dovesti u vezu s izvršenjem krivičnog djela, pripadnici Policijske stanice Nemila uhapsili S.DŽ. iz Zenice, dok se za još jednom osobom intenzivno traga.

Mještani su za federalne medije ispričali da su do jedne mještanke Kovanića dotrčala trojica uplašenih i prljavih mladića, uzvikujući "help, help". Prvo su, kako navode, pomislili da su u pitanju migranti, ali su kasnije shvatili da su to turski državljani koje je njihov komšija držao zatvorene.

Kada su se sporazumjeli s uplašenim mladićima, shvatili su da ima još jedan. Tražili su da zovu policiju i Konzulat i rekli da nemaju dokumente. Mladićima su mještani dali obuću i čarape, a kasnije su čuli da je i četvrti muškarac ubrzo pronađen.

Takođe su mještani medijima rekli da su mladići bili uplakani te da su grlili policajce kada su ih vidjeli.

"Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja S.DŽ. će u toku dana biti predat na nadležnost i dalje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničkodobojskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo protupravno lišenje slobode", navodi se u saopštenju.

Dodaju da se, s ciljem prikupljanja informacija te provjere navoda iz prijave u službenim prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona, obavljaju razgovori sa stranim državljanima, kao i svim drugim licima koja raspolažu određenim informacijama ili se na bilo koji način mogu dovesti u vezu s ovim događajem.

"Preduzimajući aktivnosti na dokumentovanju ovog krivičnog djela, službenici Sektora kriminalističke policije postupaju u skladu sa nalozima i uputama dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZDK, sa kojim se vrše stalne konsultacije", navode iz policije.