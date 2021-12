Detalji prevare u Doboju: Posudio od starca 250 KM i pobjegao

DOBOJ - Policija u Doboju traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su na prevaru od starca u tom gradu uzeli 250 maraka.

Koliko su prevaranti uigrani u svojim pohodima da se dočepaju novca, birajući uglavnom starije osobe za žrtve, pokazuju njihove precizno razrađene taktike pomoću kojih varaju, a ovaj put su našli zanimljiv način kako da ojade Dobojliju. Naime, dok je sedamdesetosmogodišnjak u ponedjeljak išao Ulicom kralja Petra u tom gradu, usred dana prišao mu je muškarac koji ga je oslovio imenom.

"Kada ga je nazvao imenom i upitao kako je, starac je mislio da je u pitanju poznanik pa je počeo pričati s njim", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Prema njegovim riječima, tada mu je muškarac ponudio zlato na prodaju.

"Rekao je starijem muškarcu kako ima vrlo kvalitetnu zlatnu narukvicu koju bi mu prodao za 300 maraka, ali Dobojlija je to odbio uz obrazloženje da nema novca", navodi naš izvor.

Vidjevši da Dobojila neće da kupi narukvicu, nastupio je drugi prevarant koji im je prišao i takođe starca oslovio imenom te je on opet pomislio da su u pitanju poznanici koje je možda zaboravio.

Taj drugi prevarant zatim se obratio "trgovcu" i upitao ga šta prodaje, a kad mu je pokazao narukvicu, on mu je pohvalio zlato kako je vrlo kvalitetno i pokazao želju da je on kupi.

"Navodno je bio zainteresovan za kupovinu, ali je rekao da ima samo 50 maraka te pitao Dobojliju da mu posudi 250 maraka, jer tako dragocjen komad nakita ne želi da propusti. Rekao mu je da on živi u blizini te će odmah otići do stana da mu donese i vrati pare", rekao je izvor "Nezavisnih". Naivni Dobojlija pomislio je da je u pitanju poznanik i posudio mu je 250 maraka, a prevaranti su tako otišli "do stana po novac" rekavši mu da ih pričeka. On ih je čekao neko vrijeme, a kada je vidio da se ne vraćaju, shvatio je da je bio žrtva dobro uhodanih prevaranata i slučaj je prijavio dobojskoj policiji.

Iz policije su saopštili da službenici Policijske stanice Doboj 1 preduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem pronalaska dvije osoba koje su u ponedjeljak izvršile krivično djelo prevara na štetu sedamdesetosmogodišnjaka iz Doboja. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Doboj. Budući da prevaranti vrebaju na razne načine i biraju za žrtve uglavnom starije osobe, iz policije su apelovali na građane da čuvaju svoju imovinu, ne nasjedaju na prevare i da ne daju novac nepoznatim osobama. Pozivaju građane i da, ukoliko su prevareni na sličan način, to prijave policiji.