GRAČANICA - Još jedan brutalan femicid dogodio se u nedjelju naveče u mjestu Miričina kod Gračanice, kada je Safet Kovačević (68) iz lovačke puške usmrtio suprugu Nerminu Kovačević (68) te počinio samoubistvo. Iz organizacija koje se bore protiv nasilja nad ženama napominju da prisustvo oružja povećava rizik od femicida čak pet puta.

Ukratko:

Muškarac kod Gračanice lovačkom puškom usmrtio suprugu, te izvršio samoubistvo

Organizacije za zaštitu žena upozoravaju na vezu između nasilja i oružja

Prisustvo oružja u domu povećava rizik od femicida čak pet puta

Traže se strože mjere za izdavanje i oduzimanje dozvola za oružje

Ispred porodične kuće pucao na suprugu

Teško ubistvo dogodilo se oko 19.30, kada je, prema navodima federalnih medija, Kovačević u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške pucao na suprugu.

Nakon toga je pucao sebi u glavu, a preminuo je nešto kasnije, tokom transporta u vozilu hitne pomoći.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK) su potvrdili da je oko 19.40 sati PS Gračanica zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica.

Preminuo u vozilu hitne pomoći

"Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica. Navodi prijave su potvrđeni, a na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene N.K. bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac S.K. sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je u vozilu naknadno preminuo", navode iz MUP-a TK.

Dodaju da je o događaju obaviješten kantonalni tužilac KT TK koji je rukovodio uviđajem.

Iz Fondacije "Udružene žene" naglašavaju da vatreno oružje, u kontekstu nasilja u porodici, nije pitanje posjedovanja, već pitanje života i smrti.

"U nedjelju naveče je ubijena žena u Gračanici iz lovačke puške dok je pokušavala pobjeći od nasilja. Oružje je sredstvo stalne prijetnje, zastrašivanja, kontrole i održavanja moći nad žrtvom", ističu iz Fondacije.

Oružje povećava rizik od femicida

Prema njihovim navodima, prisustvo vatrenog oružja povećava rizik od femicida čak pet puta.

"Svako vatreno oružje u domu u kojem postoji nasilje je potencijalna smrtna presuda za ženu. Bosna i Hercegovina spada među zemlje sa velikim brojem komada vatrenog oružja u civilnom posjedu. Prema dostupnim podacima, u zemlji je registrovano više od 370.000 komada legalnog oružja, dok procjene ukazuju da znatne količine neregistrovanog oružja i dalje ostaju u privatnom posjedu", pojašnjavaju te dodaju da prisustvo oružja predstavlja stalni izvor straha, čak i kad nije upotrijebljeno.

"Prevencija femicida mora uključivati i efikasne mehanizme/procjene za dodjelu dozvola i oduzimanje oružja, bolju procjenu rizika, dosljedno provođenje zaštitnih mjera i jačanje saradnje između policije, pravosuđa i organizacija koje pružaju podršku ženama. A, prije svega, prevencija femicida znači da vjerujemo žrtvi kad kaže da se boji da će biti ubijena!", ističu iz Fondacije "Udružene žene".

Ubijene žene u Tuzlanskom kantonu

Prema podacima prikupljenim iz ranijih medijskih izvještaja, u Tuzlanskom kantonu je u periodu od 2013. pa do kraja 2025. godine ubijeno čak 16 žena od strane partnera (bivšeg), sina i svekra, dok je staricu u Gradačcu usmrtio muškarac od ranije poznat policiji. Takođe, evidentiran je i jedan slučaj pokušaja ubistva supruge.

U ovoj godini još jedna žena, tj. Nermina Kovačević je brutalno ubijena na području ovog kantona.