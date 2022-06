Geneza ubistva u Italiji: Zlatan Lidiju zlostavljao 10 godina prije nego je ubio

Zlatan Vasiljević (42),koji je porijeklom iz BiH, a koji je u srijedu u Vićenci ubio bivšu ženu Lidiju Miljković (42), porijeklom sa juga Srbije, i sadašnju djevojku, Venecuelanku Gabrijelu Serano (36), pa izvršio samoubistvo, više od 10 godina je brutalno zlostavljao suprugu, prema kojoj je ispoljavao neviđenu agresiju, bes i mržnju, navode italijanski mediji.

Kako dodaju, ubijena Lidija je godinama trpjela premlaćivanje, pretnje i maltretiranje, a istu sudbinu doživjela je i Zlatanova druga partnerka Gabrijela, koja ga je takođe zbog toga ostavila.

Iako je Vasiljević od 2011. mučio suprugu, i to pred njihovo dvoje maloljetne dece, nadležni su ipak procijenili "da se on rehabilitovao" i da je "dobar čovjek", prenosi kurir.rs pisanje italijanskih medija.

"U 2019. godini je ženu toliko pretukao da joj je slomio lobanju, pa se ona danima borila za život u bolnici. Nakon tog jezivog nasilja on je bio osuđen na godinu dana i šest mjeseci zatvora. I prije tog prebijanja Lidija ga je nekoliko puta prijavljivala policiji za prijetnje i ugrožavanje sigurnosti", navode tamošnji mediji.

Nemanja Miljković, brat ubijene Lidije, rekao je za italijanski portal IGV da su problemi sa Zlatanom trajali godinama i da su tamošnji nadležni organi zakazali u slučaju nasilja nad njegovom sestrom.

"On je bio manipulator. Govorio je Lidiji: "Sve ću da vas pobijem i isiječem na komade! Kad izađem iz zatvora, svi ćete biti mrtvi", kao i to da će jednog dana oboje izaći u novinama. Hiljadu puta smo govorili da je on nasilan i bolestan čovjek, pravi psihopata, i da je htio da joj naudi. Čak sam i ja bio njegova žrtva. Mene je 2018. udario jer sam pokušao da spasem sestru, koja je bila ostavljena njemu na milost i nemilost", ispričao je potreseni brat.

Sudija je tokom postupka protiv Vasiljevića njega okarakterisao na sljedeći način:

"Vasiljević je pokazao upornost, uz zloupotrebu alkohola, i nemogućnost ili nespremnost da se kontroliše, čak i u prisustvu maloljetne djece, da kontinuirano uznemirava ženu. Postoji velika vjerovatnoća da će Vasiljević ponoviti nasilje, tim prije jer je izbacio ženu iz porodične kuće, ali i zato što pokazuje sklonosti ka kontroli i prevarama. Njegovo ponašanje moglo bi, po svoj prilici, da dovede do eskalacije i tragičnih posljedica.

Italijanska ministarka pravde Marta Kartabija zatražila je od nadležnih da pokrenu istragu kako bi se utvrdilo zbog čega je Vasiljević bio na slobodi, tj. koja je institucija napravila propust. Kako su naveli članovi Lidijine porodice, protiv njega je bio u toku još jedan postupak za nasilje, koje je počinio u periodu od 2012. do 2018, ali su mu suđenja odlagana. Izricanje presude, koje je trebalo da bude u aprilu, odloženo je za septembar. Porodica smatra da je sporost institucija dovela do tragičnog ishoda, jer da je presuda donijeta u aprilu, zločin bi možda bio izbjegnut.

Uprkos ovakvoj ocjeni, socijalne službe i druge nadležne institucije počele su da zbližavaju Vasiljevića sa djecom, koja su bila primorana da godinama gledaju kako im majka trpi nasilje, smatrajući da se on popravio.

"Procijenili su da se on u periodu od 17. maja 2019. do 6. jula 2020. izliječio od alkoholizma i data mu je pozitivna ocjena. Okarakterisan je kao bivši nasilnik, koji je sada dobar i nije sklon činjenju novih krivičnih djela. Zato je i starateljstvo nad djecom od 13 i 16 godina dodijeljeno i njemu i majci, a ne samo majci, kako je to prvobitno bilo", navode mediji, postavljajući pitanje da li je u redu da se žena, koja je 10 godina trpela nasilje i umalo bila ubijena, zbližava i miri sa svojim krvnikom.

Italijanski mediji objavili su i djelić onoga što je ubijena Srpkinja pretrpjela od nasilnog muža.

"U februaru 2019. Vasiljević je ženu uhvatio za vrat, gurnuo je uz frižider i prijetio joj nožem, koji joj je zabio u usta. Mjesec dana kasnije ju je, po povratku kući, pijan, napao u krevetu stežući joj vrat da bi je zadavio i vičući: "Ubiću te, izvadiću ti oči!" U martu te godine udario ju je u lice takvom silinom da je pala na zemlju, gdje je nastavio da je tuče, a od batina joj je pukla lobanja", pišu mediji i dodaju da je Lidija Zlatana prijavljivala i za seksualno nasilje, ali da je te optužbe kasnije povukla.

Kako je maltretirao Lidiju

x februar 2019 - uhvatio je za vrat, gurnuo na frižider i zabio joj nož u usta

x mart 2019 - pijan ju je napao na spavanju, stežući joj vrat da bi je zadavio, vičući: "Ubiću te, izvadiću ti oči"

x mart 2019 - udarcima u lice je oborio na pod, šutirao i tukao toliko da joj je polomio lobanju