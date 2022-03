Gorivo u Srpskoj jeftinije od iduće sedmice

BANJALUKA - Gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj trebalo bi da pojeftini iduće sedmice, najavljuju distributeri.

Ovakav epilog je logičan, budući da je došlo do vrtoglavog pada cijene nafte na američkom odnosno evropskom tržištu.

"Što se tiče cijena na našem tržištu, kad se rasprodaju postojeće zalihe, koje su nabavljene po višim cijenama, tada će postepeno blago padati cijene na svim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. To očekujem iduće sedmice, a period do tada biće stabilizacija tržišta, a to znači bez značajnih povećanja cijena", rekao je za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.