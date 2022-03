Inspektor skočio u Drinu za paketićem marihuane koju je osumnjičeni bacio

GORAŽDE - Policajci iz Sektora kriminalističke policije MUP-a BPK-a Goražde su u naselju Vitkovići uhapsili jednu osobu koja je posjedovala određenu količinu droge.

Kad su ga uočili osumnjični je sadržaj je bacio u Drinu.

To nije promaklo jednom od inspektora koji je bez razmišljanja skočio u vodu za dokazima.

"Operativnim radom na terenu policijski službenici Sektora kriminalističke policije došli su do saznanja da jedno lice iz Goražda kod sebe posjeduje narkotička sredstva, zatekli smo ga u naselju Vitkovići, pored pješačkog, međutim dok smo prilazili on je odbacio paketić u Drinu. Kolega i ja smo krenuli nizvodno 20-tak metara, ali nije bilo načina da dođemo do dokaza, pa sam brzo skinuo odjeću i zaplivao. Uspio sam uzeti dokaz, a u stanicu sam došao bukvalno u donjem vešu. Da nisam zaplivao ostali bi bez dokaza, a kad nema dokaza nema ni krivičnog dijela", kaže inspektor, prenosi Klix.

I u ljetnim mjesecima plivanje u Drini često bude odluka hrabrih, zbog njene hladnoće, ali u ovom slučaju ledena Drina policajcu nije bila problem.

"Ma kad je ovako nešto u pitanju, nema hladne vode, adrenalin proradi, poslije smo se zezali da je hladno kao kad puste branu", smije se ovaj goraždanski policajac.

On je iz rijeke izvadio oko 4,88 grama marihuane. Krivca su priveli do službenih prostorija MUP-a BPK, završili kriminalističku obradu, a o svemu je upoznat dežurni Kantonalni tužilac koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja droga.