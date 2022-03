Lujić: Popović me udario, rekao mi "Što te nisam ranije ubio"

BRČKO - Goran Lujić, bivši šef policije Brčko distriktra, rekao je da ga je sinoć u ovom gradu u resotranu udario Đorđe Popović, bivši ministar saobraćaj i veza Republike Srpske, a potom pobjegao.

Lujić tvrdi da ga je Popović udario u glavu, te mu isjekao ruku, a kada je uzeo telefon da pozove policiju, "Popović je pobjegao".

"Šta da vam kažem, to je takav profil čovjeka. Bio je pijan, pa me je napao. Mog prijatelja, koji je sjedio sa mnom, je udario bokserom. Bilo je to potpuno bezrazložno. Obratio mi se s prijetnjom 'Što te nisam ranije ubio'. U pitanju je potpuno neshvatljivo ponašanje. Prijavljen je policiji, sad će policija sprovesti postupak", rekao je Lujić u izjavi za "Nezavisne novine".

Popović je, inače, rekao da ovaj sukob datira od 2007. godine.

"Ima tu jedan sukob koji između nas datira još iz 2007. godine, kada je on kukavički odradio da ja budem jedan od onih koje je tada zamjenik visokog predstavnika smijenio", rekao je Popović.

S druge strane, Lujić to negira.

"Ja nemam veze s tim slučajem. Ja sam u to vrijeme bio šef, radio svoje poslove. A to što je on imao sa OHR-om nema nikakve veze sa mnom", naveo je Lujić.