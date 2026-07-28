Mladić koji je savladao vandala iz Međugorja: "Trčao sam za njim bos" (VIDEO)

Snimak Ivana Vučića, mladića iz Cerna kod Ljubuškog, obišao je danas, 28. jula, cijeli region.

On je savladao Krakovjaka Bartuomjeja Vuodžimješa, državljanina Poljske, koji je u ponedjeljak uveče, 27. jula, zapalio oltar crkve i uništio kip Gospe u Međugorju. Nakon njegove ekspresne reakcije brzo je stigla policija i privela Poljaka.

Njegova priča

O tome šta se sve dešavalo, kako je shvatio da je riječ o osobi za kojom je tragala cijela Hercegovina, govorio je za "Dnevni avaz".

Kaže da je vozio automobil kada je uočio Poljaka, a prepoznao ga je na osnovu fotografija i snimaka koje su objavljene dok je trajala potraga, a onda je počeo trčati za njim. Priča da je morao skočiti na njega da ga onesposobi.

“Bio je nasilan, pokušao se oteti, ali ja sam morao pokazati silu da ga smirim. Jako me pogodilo kada sam vidio snimke iz Međugorja, to je veliko svetište. Nažalost, bit će takvih ljudi uvijek. Prošlo mi je kroz glavu da je možda naoružan, ali sam ipak krenuo”, rekao je Vučić, koji inače radi kao zaštitar.

Telefon ne prestaje da zvoni

Kazao je da je u kratko vrijeme postao poznat i da mu telefon ne prestaje zvoniti.

“Moja poruka je da širimo ljubav i budemo svi zajedno. Ovdje vidim svoju budućnost”, naveo je Vučić.

Simonida opisala kako je borba izgledala

Svemu je svjedočila i Simonida Vučić. Ona je Sarajka koja ima vikendicu u Cernu, u Ivanovom komšiluku.

Ispričala je da je s balkona pratila šta se dešavalo.

"Ivan je trčao za njim i onda ga je stigao. Tada je počela borba, Ivan ga je okrenuo i ovaj je pao. Onda je Ivan skočio na njega da ne bi pobjegao, a onda su mještani potrčali. Prvo je njegov otac stigao, jer se prepao za svoje dijete. Ivan se treba nagraditi. Nije bilo fino sve to gledati. Ovo je mržnja, ne mogu da shvatim ovo što se desilo, Poljaci su katolici. Koja god se svetinja skrnavi, to je fuj", kazala je ona.