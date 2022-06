Modričaninu osam godina zatvora zbog obljube djevojčice koja je ostala trudna

DOBOJ - Okružni sud u Doboju osudio je R.I iz Modriče na osam godina zatvora zbog obljube četrnaestogodišnje djevojčice koja je ostala trudna.

Kako se navodi u presudi, avgustu 2019. godine u Modriči stupio je u ljubavnu vezu sa četrnaestogodišnjom V.M.

"U namjeri obljube nad oštećenom, znajući da je ista dijete, mlađe od petnaest godina, sa njom je za vrijeme održavanja vašara gdje je radio kao radnik, dana 24.08.2019. godine, u kamp kućici koju su koristili zaposleni na vašaru, stupio je u polne odnose", navodi se u presudi.

Kako se dodaje, uslijed toga je oštećena V.M. ostala u drugom stanju.

Djevojčica se porodila 20.09.2020. godine i rodila žensko dijete.

"Za dijete je DNK vještačenjem uzoraka krvi utvrđeno da joj je optuženi R.I. prirodni (biološki) otac", navodi se u presudi.

Terete da da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Optuženom R.I. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 23.02.2022. godine u 11,10 časova, odnosno dana hapšenja pa nadalje.

Takođe se optuženi obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka, a o visini troškova krivičnog postupka koje je optuženi dužan nadoknaditi, sud će donijeti posebno rješenje nakon pribavljanja troškovnika od branioca optuženog.

Optuženom R.I. se ujedno, rješenjem suda ukida pritvor i izriču mjere zabrane.

To podrazumijeva napuštanje mjesta boravišta bez dozvole suda.

"Kao dodatna mjera optuženom se oduzima putna isprava (pasoš) koju je dužan predati Policijskoj stanici Modriča i određuje se zabrana izdavanja novih putnih isprava.

Takođe, određuje se zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine.

Optuženom se takođe naređuje da se jednom mjesečno, lično javlja u Policijsku stanicu Modriča između sedam i 15 časova, nadležnom dežurnom policijskom službeniku, koji će uredno voditi evidenciju, a Policijska stanica Modriča će jednom mjesečno, pismenim putem izvještavati ovaj sud o tome da li je optuženi ispoštovao ovo naređenje.

"Ove mjere i obaveze će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, ako optuženom ne bude izrečena kazna zatvora, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne, ako mu bude izrečena kazna zatvora, s tim da će se kontrola opravdanosti mjera zabrane vršiti svaka dva mjeseca", navode iz Suda.