Motociklista iz Srbije povrijeđen u udesu kod Ribnika

MRKONJIĆ GRAD - Motociklista iz Šapca povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi u Zableću kod Ribnika, nakon čega je upućen na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Ključ-Mrkonjić Grad učestvovali su putnički automobil kojim je upravljao vozač iz Sarajeva čiji su inicijali R.S. i motocikl kojim je upravljao V.J. iz Šapca, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Policija iz Ribnika izvršila je uviđaj, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku, prenosi Srna.