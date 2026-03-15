Optužen da je u autoelektričarskoj radnji krio 2,4 kg droge

ŠAMAC - Osnovni sud u Šamcu potvrdio je optužnicu protiv Gorana Savića (40), zvanog Svraka, koja ga tereti da je u autoelektričarskoj radnji krio 2,4 kg droge.

Optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage.

Ostaje iza brave

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optuženom je produžen pritvor koji može trajati najduže godinu i šest mjeseci nakon potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti te mjere.

Savića terete da je 12. decembra 2025. godine, u Šamcu, u autoelektričarskoj radnji koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti, radi prodaje držao jednu kartonsku kutiju u kojoj se nalazila materija koja asocira na marihuanu.

Šta je utvrđeno vještačenjem

"A bio je svjestan i znao da se radi o drogi, te da je držanje i prodaja te droge građanima zabranjeno", navedeno je u optužnici.

Ukupna neto masa te materije je, kako se dodaje, 2.407 grama, u čijim uzorcima je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihotropne supstance tetrahidrokanabinol (THC) koji je sastojak biljke konoplje "Cannabis Sativa L", tj. droge Cannabis.