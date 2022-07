Optuženi u predmetu "Kodeks": Prodavao sam drogu sa Marićem, Mirkovićem i Brkovićem

BANJALUKA - Vladimir Zečić (23) iz Banjaluke koji je optužen u okviru predmeta "Kodeks" rekao je u banjalučkom Okružnom sudu je da je prodavao drogu sa Aljošom Marićem, Sašom Mirkovićem i Lukom Brkovićem koji su takođe optuženi, a da je njegova uloga bila da drogu pakuje i preprodaje.

U ovom slučaju su optuženi i Milorad Vuković zvani Luis, Filip Bojić, Goran Đurica i Petar Marjanović .

Zečić je rekao da je tri i po grama marihuane naplaćivao 50 KM kao i da je prvo radio s Marićem i Mirkovićem, a nakon toga je od Brkovića nabavljao po pola kilograma marihuane za 1.500 evra i to je pakovao u manje kesice za preprodaju.

Prema njegovim riječima sa Marićem i Mirkovićem koji su nabavljali drogu, radio je od kraja 2019 do kraja 2020. godine i uloga mu je bila da je pakuje i preproda.

Pojasnio je da im uloge nisu bile baš striktne i drogu su dobijali "na poček" ali zaradu su dijelili na iste dijelove. Kako je rekao, komunicirali su preko aplikacije "Signal" gdje su imali kodne nazive.

"Sa Brkovićem sam počeo raditi od kraja 2020 godine i uzimao po pola kilograma marihuane za 1500 evra i prodavao. Drogu sa uzimao svake dve sedmice i dobijao je na "led" i to je trajalo do 18. aprila 2021. godine", rekao je Zečić.

Dodao je da je jednom preuzeo drogu o Brkovića, a da mu je poslije narkotike od njega donosio Petar Marjanović. Zečić je rekao da zbog psihičkih problema ne može svega da se sjeti zbog čega nije sigran da je s tim povezan opruženi Filip Bojić iako mu je tužilac pročitao izjavu u kojoj je rekao da je Mirković drogu uzimao od Bojića i to svake dvije sedmice po 500 grama i da mu je za tu količinu davao 1.500 evra. On je rekao da droga jeste nabavljana svake dvije sedmice, a za Bojića nije siguran. Zečić je takođe rekao i da je prodajom droge od Brkovića zaradio 13.500 KM i da je Brkoviću dao 6.250 KM, ali da mu je bio dužan za drogu 10.000 KM. Kako je naveo, dug od 10.000 isplatio mu je kada je pušten nakon hapšenja i to u apenima od po 500 evra, a poslao ga je po Marjanovićevoj djevojci. Jovana Kisin, Mirkovićev branilac rekla je da je svjedok Zečić neuračunjiv te da će tražiti njegovo vještačenje a sudu namjerava priložiti ljekarski nalaz koji ukazuje da Zečić ima granični poremećaj ličnosti, ali sud je zasad odbio taj dokaz. Zečić je u sudnici istakao da je nakon hapšenja "psihički pukao" zbog čega je noževima gađao Policijsku akademiju. "Pukao sam kada mi je Brković rekao da sam dužan 10.000 KM i kada sam shvatio šta me čeka" rekao je Zečić koji je pojasnio da se liječio i bio 20 dana na psihijatriji. Zečićeva odbrana, ranije najavila da će navjerovatnije zaključiti sporazum o priznanju krivice, a to je ranije najavila i odbrana optuženog Marjanovića. Svi optuženi se terete da su od kraja 2019. godine do 6. decembra 2021. godine nabavljali i preprodavali kokain i marihuanu na području Banjaluke a kokain su najčešće miješali sa drugim supstancama i pakovali u jednoj banjalučkoj teretani. Prema optužnici Brković je prodavao kokain za 100 do 500 KM, a Đurica po cijeni od 100 KM za pola grama. Marjanović je po uputsvima Brkovića, u aprilu 2021. godine jednoj osobi prodao 10 grama kokaina za 1.000 KM, a u više navrata prodavao je po pet grama za po 500 KM. Osim kokaina nabavljali su i marihuanu te je Bojić svake tri sedmice Mirkoviću davao po pola kilograma radi prodaje. Mirković, Marić i Zečić su je prepakivali u manje pakete i prodavali. Zarađeni novac Mirković je predavao Bojiću. Prema optužnici Zečić i Marjanović od Brkovića i Bojića nabavljali su po pola kilograma marihuane koje su dalje prodavali. Zečić od prodaje droge zaradio 13.500 KM od čega je 6.250 KM dao Brkoviću. Vuković, Brković, Bojić, Đurica, Mirković i Marić se terete i za omogućivanje uživanja opojnih droga.